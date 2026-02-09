Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) mantiene el desalojo de 66 vecinos de zonas inundables por nivel alto del río

Ribera del río Hozgarganta inundada a su paso por Jimena de la Frontera (Cádiz). A 5 de febrero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España).ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha informado de que mantiene el nivel de emergencia en fase operativa 1 y que los 66 vecinos de las zonas próximas a la Ribera de la Oliva y la zona del río, que fueron desalojados de sus viviendas el pasado 4 de febrero ante el riesgo de inundación, no podrán volver todavía a sus casas ya que la previsión meteorológica indica que las lluvias seguirán en las próximas horas y que el caudal del río "sigue alto".

Así se ha decidido tras la celebración de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), como ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que ha apuntado que las personas que necesiten acceder a sus viviendas "deberán hacerlo con prudencia".

Según el consistorio barbateño, aún existen parcelas inundadas en distintos puntos del municipio, por lo que ha pedido "precaución" a la ciudadanía.

Durante el fin de semana se ha actuado en las distintas incidencias registradas, manteniéndose activado el dispositivo especial de seguridad y emergencias, integrado por Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos, que seguirá operativo mientras persista la situación de riesgo. Además, se ha pedido que se eviten "desplazamientos innecesarios".