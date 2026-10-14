El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) apruea un Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos

Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha aprobado en su sesión del mes de octubre el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos (Palma), un instrumento de planificación municipal destinado a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia provocada por un maremoto o tsunami.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el nuevo plan establece el marco organizativo, funcional y operativo necesario para actuar ante este tipo de situaciones y contempla aspectos como la estructura y organización de los servicios de emergencia, los protocolos y normas de funcionamiento, los recursos humanos y materiales disponibles, la planimetría del municipio, la zonificación de las áreas de riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en altura.

El plan tiene como objetivo prevenir, reducir y gestionar los riesgos derivados de maremotos y tsunamis, especialmente en las zonas litorales e inundables del término municipal, reforzando la capacidad de adaptación y respuesta de Los Barrios ante una posible emergencia. El documento establece además los procedimientos necesarios para garantizar una actuación coordinada, inmediata y eficaz, con el fin de proteger a la población, los bienes, el patrimonio, el medio ambiente y los servicios esenciales, así como favorecer una recuperación rápida de la normalidad tras una emergencia, ha señalado el Ayuntamiento.

Ahora, tras su aprobación por el Pleno, el Ayuntamiento remitirá el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos al Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía en Cádiz para iniciar los trámites correspondientes para su homologación e integración en el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía.

"La elaboración del plan responde a la necesidad de que el municipio disponga de una planificación específica ante un riesgo que puede afectar especialmente a las zonas costeras e inundables y la planificación de protección civil establece la necesidad de contar con instrumentos que permitan coordinar la respuesta de las distintas administraciones y servicios ante una eventual emergencia", ha explicado el alcalde, Miguel Alconchel.