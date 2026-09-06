El Ayuntamiento de Cádiz abre el plazo de inscripción para la yincana 'La Carrera del Orbe'

Imagen del cartél de la yincana 'La Carrera del Orbe'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción para participar en la yincana 'La Carrera del Orbe', una de las actividades programadas con motivo de 'Cádiz, Emporio del Orbe', la tercera edición del programa cultural 'Orgullosos de nuestra historia'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actividad se desarrollará en dos jornadas, el viernes 18 de septiembre, de 18,00 a 21,00 horas, y el domingo 20 de septiembre, de 11,00 a 14,00 horas, y propone a sus participantes acercarse a esta parte de la historia de Cádiz de una manera lúdica y participativa.

A través de diferentes pruebas, cuestiones y enigmas relacionados con la cultura, las costumbres y las peculiaridades de la Edad de Oro gaditana, correspondiente al periodo histórico comprendido entre 1493 y 1804, los equipos tendrán que superar distintos retos distribuidos por algunos de los lugares más emblemáticos del centro histórico.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha señalado que "con esta actividad queremos seguir acercando la historia de Cádiz a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, de una manera atractiva y que despierte su curiosidad". "Creemos que conocer nuestra historia también puede ser una experiencia divertida y compartida con amigos y familiares", ha añadido.

Bazán ha animado además a la ciudadanía a participar en esta nueva edición de 'La Carrera del Orbe' e invita "a los gaditanos y gaditanas a formar sus equipos, ponerse a prueba y disfrutar de una actividad en la que tendrán que investigar, resolver enigmas y recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad". "Es una forma diferente de aprender y, al mismo tiempo, de disfrutar de Cádiz y de su historia", ha destacado.

INSCRIPCIONES

Para participar será necesario formar equipos de cuatro personas e inscribirse a través del enlace disponible en la web de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz (https://juventud.cadiz.es/eventos/yincana-empiriodelorbe). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 16 de septiembre a las 10,00 horas, o hasta completar los 75 grupos como máximo por jornada.

Los equipos que participen en la primera jornada podrán volver a inscribirse para la segunda, siempre que existan plazas disponibles. La yincana contempla dos categorías. La categoría 'Jóvenes' será de 14 a 35 años, ambos inclusive; y la categoría 'Grupos' será para equipos en los que al menos dos de sus integrantes sean mayores de 35 años o menores de 14 años.

En el caso de los participantes menores de 18 años, el Ayuntamiento ha informado que será necesario cumplimentar la correspondiente autorización paterna o materna durante el proceso de inscripción.

Los equipos deberán concentrarse una hora antes del inicio de la actividad en la plaza de Mina, junto a la entrada del Museo Provincial de Cádiz, donde recibirán la documentación, las camisetas y los dorsales identificativos que 3 deberán llevar durante toda la yincana. Al finalizar, deberán regresar al mismo punto para la validación de las pruebas.

PREMIOS

La actividad contará con premios para las dos categorías y en cada una de las jornadas. En la categoría 'Jóvenes', se concederán premios de 300 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.

En la categoría 'Grupos', los premios serán igualmente de 300, 200 y 100 euros, respectivamente. Los equipos que resulten ganadores en la primera jornada no podrán volver a ser premiados en la segunda.

La relación de grupos premiados se dará a conocer el 21 de septiembre a través de la web y las redes sociales de la Delegación de Juventud e Infancia.

La entrega de premios tendrá lugar posteriormente en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. La empresa De Ida y Vuelta será la encargada de la ambientación y del desarrollo de la yincana.

'La Carrera del Orbe' se presenta así como una propuesta para descubrir la historia de Cádiz de una forma diferente, participativa y divertida, convirtiendo el centro histórico de la ciudad en el escenario de una aventura en la que podrán participar familiares y amigos.