Ayuntamiento de Cádiz aprobará el viernes el convenio de la cesión del suelo para el nuevo hospital

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz va a aprobar el próximo viernes 20 de marzo el convenio para la cesión del suelo por parte de la Zona Franca de Cádiz a la Junta de Andalucía para la construcción del futuro nuevo hospital regional, y se dará cuenta de ello en el próximo pleno ordinario del mes de marzo.

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado en una nota que también será uno de los firmantes en este convenio, dentro de las competencias urbanísticas que tiene en el municipio. Lo hará junto a la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y la Zona Franca de Cádiz.

Una vez que las tres administraciones han hecho los trámites correspondientes para sus respectivas aprobaciones, el documento ya estará listo para proceder a su firma, que tendrá lugar "lo antes posible".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que con la firma para la cesión del suelo se dará "un paso fundamental" para la construcción del nuevo hospital, una infraestructura que se encontraba "bloqueada desde hace muchos años", subrayando que desde su Gobierno local han tenido "muy claro" que "había que sacarla de la situación de parálisis en la que se encontraba".

En este caso, ha añadido, "nuestro papel ha sido la de formar parte de la solución".

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno ha ratificado este miércoles el convenio de colaboración entre las tres administraciones implicadas, y que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz lo hará este mismo jueves en un pleno extraordinario.