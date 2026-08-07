El Ayuntamiento de Cádiz aprueba el proyecto para 35 nuevas viviendas de alquiler social en Puntales

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, acompañado del teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y de la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha informado sobre la aprobación esta semana en el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda, Procasa, de la elaboración del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud y la ejecución de las obras de construcción de 35 viviendas de alquiler social de Puntales (parcela 32B), financiadas con fondos Next Generation.

Para esta promoción se han presentado tres ofertas, quedando en primer lugar la empresa Citania Obras y servicios SL, a la que se le ha requerido la documentación para proceder el próximo mes de septiembre a la adjudicación definitiva, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En esta contratación, se ha hecho de manera conjunta la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, ya que se financia con fondos europeos. Esto permitirá acortar tiempos para que este proyecto sea "una realidad lo antes posible".

Esta promoción de 35 viviendas consta de 25 viviendas de dos dormitorios, ocho de tres dormitorios y dos de un dormitorio. Además, dispondrá de 19 plazas de aparcamiento en semisótano, de los cuales cuatro de ellos estarán adaptados a personas con movilidad reducida.

Cossi ha señalado que esta promoción es una de las tres que hay previsto ejecutar en el barrio de Puntales en los próximos años, ya que, además de estas 35 viviendas públicas también están las 38 colaborativas que se financiarán con el Plan Edil y las 25 viviendas que se construirán en el antiguo club Alcázar tras el cambio de uso.

El teniente de alcalde también ha anunciado que desde las delegaciones municipales de Patrimonio y de Urbanismo se ha firmado un decreto por el que se procederá a la retirada de varios kioskos de la vía pública que se encuentran sin actividad y en situación de abandono.

En concreto, será la Delegación de Mantenimiento Urbano la encargada del desmontaje y retirada de estos kioskos, que actualmente están cerrados, ante el riesgo que pueden ocasionar para la seguridad de las personas y de los bienes.

Se trata de seis kioskos situados en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellos en la plaza Virgen de Loreto, otro en la calle Ciudad de Santander, y tres en la avenida de Guadalquivir, en los números 18 y 28 y en la esquina con la calle Sotillo.

Las condiciones en las que se encuentran estos kioskos podrían provocar problemas o incidencias de salubridad, además de problemas de seguridad para las personas que transitan en sus inmediaciones dado el mal estado de estos kioskos, que presentan roturas, oxidación o elementos que podrían ser objeto de actos vandálicos, según se ha advertido.

SALA DE USOS MÚLTIPLES COLEGIO ADELA DEL MORAL

José Manuel Cossi ha informado a su vez sobre la aprobación del inicio de expediente de contratación para llevar a cabo las obras de la sala de usos múltiples del recién renombrado colegio Adela del Moral.

Se trata de una actuación que contempla la transformación de la antigua casa del portero, que estaba vacía y en desuso desde hace años.

Por un lado, se creará un almacén con superficie útil de unos 10 metros cuadrados y, por otra parte, una sala de usos múltiples con una superficie aproximada de unos 61 metros cuadrados que se dividirá en una sala principal para proyecciones audiovisuales, un espacio para archivo y un aseo.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 48.687,47 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Cossi ha recordado "el importante esfuerzo" realizado por el Equipo de Gobierno para la inversión destinada a colegios públicos, con 1,2 millones de euros para actuaciones de mejora y 796.720 euros para su mantenimiento.

Por otro lado, la Junta de Gobierno de este viernes ha aprobado la adjudicación demanial para la explotación del kiosko situado en la glorieta Ana Orantes, un establecimiento destinado a hostelería sin música.

La empresa Restauración y Catering Viva la Pepa SL es la adjudicataria por un importe de 57.618 euros anuales, con una duración del contrato de 10 años.

REFUERZO DE AUTOBUSES EL FIN DE SEMANA POR CONCIERTOS

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado además que el servicio de autobuses urbanos será reforzado durante este viernes y sábado con motivo de la celebración de varios eventos en la ciudad.

Por un lado, se celebrarán conciertos en el muelle tanto esta noche como el sábado, donde se espera una gran afluencia de personas, y, por otro, este sábado se celebra el Trofeo Carranza, que también cuenta con actividades paralelas organizadas por el Ayuntamiento dirigidas a menores en la Glorieta Ana Orantes y con actuaciones musicales en el paseo marítimo a la altura de la calle Brasil.

Así, el servicio de autobuses llegará a contar en las líneas 1, 2, 3, 5 y 7 con hasta 16 autobuses de refuerzo en las horas punta.