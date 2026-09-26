El Ayuntamiento de Cádiz aumenta las subvenciones para realizar actividades de fiestas y Carnaval en 2027

Archivo - Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el año 2027 destinadas a entidades, colectivos y asociaciones que organizan eventos de fiestas y Carnaval. Estas subvenciones "aumentarán en torno a un 17 por ciento, alcanzando una dotación total de 267.450 euros, distribuidos en tres líneas".

Según una nota de prensa del Consistorio gaditano, la primera línea estará destinada a "aquellas entidades que realizan actividades comprendidas desde el 1 de enero al 3 de febrero, y contará con una cuantía económica de 75.000 euros, experimentando un incremento de 20.000 euros".

La segunda línea estará centrada en subvencionar las "actividades desarrolladas del 4 al 14 de febrero, coincidiendo con la semana oficial del Carnaval de Cádiz, y contará con 128.650 euros, lo que supone 18.650 euros más", mientras que la tercera línea, dotada con 63.800 euros, "irá para las actividades desarrolladas entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre".

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha asegurado que con esta nueva convocatoria han querido "dar respuesta a las propuestas realizadas por las peñas y entidades de la ciudad". Por ello, van a "apoyar a las entidades que desarrollen actividades durante el pre Carnaval y durante la celebración oficial, ya que refuerzan el programa y permiten poner en valor esta fiesta en el momento más importante del año".

En este sentido, la edil ha explicado que "se han revisado los criterios de evaluación con el objetivo de premiar a las entidades que durante todo el año realizan una labor en torno a la fiesta", así como otros aspectos que han considerado "importantes como la antigüedad, la participación ciudadana en las actividades o la defensa de la igualdad".

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y permanecerá abierto durante diez días.