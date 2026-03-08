Ayuntamiento Cádiz celebra el 8M con el lema 'Cuidar es una responsabilidad común. Conciliar es un derecho, no un favor'

Lectura del manifiesto con motivo del 8M en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de la Mujer de Cádiz ha celebrado este domingo 8 de marzo el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer 8M con la lectura de un manifiesto a las puertas de la Fundación Municipal de la Mujer, en la Plaza del Palillero.

En el acto han estado presentes la concejala delegada de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI, Virginia Martín, además de otros concejales del Equipo de Gobierno y de los grupos de la oposición. Asimismo, han asistido los colectivos que integran este Consejo Municipal de la Mujer.

La Fundación Municipal de la Mujer con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, ha preparado una agenda que este año pone el foco en un mensaje claro, "la igualdad real empieza en casa".

Bajo el lema 'Cuidar es una responsabilidad común. Conciliar es un derecho, no un favor', el Ayuntamiento ha impulsado una campaña que sitúa en el centro del debate público la necesidad de avanzar en corresponsabilidad, reparto equilibrado de los cuidados y garantía efectiva del derecho a la conciliación.

"Cada 8 de marzo, la sociedad renueva su compromiso con la igualdad de género, poniendo en valor la valentía y la resistencia de las mujeres a lo largo de la historia", ha señalado el manifiesto que ha puesto el foco en la igualdad salarial y el liderazgo femenino.

"Hoy tendría que ser un gran día, pero no lo es porque siguen asesinándonos y maltratándonos a nosotras y a nuestros hijos tenemos la satisfacción que llevamos muchos años en esta lucha y nuestros objetivos aun no se han conseguido del todo, pero seguiremos mientras tengamos fuerzas y lo dejaremos en herencia para las que viene detrás, Ojalá llegara el día que podamos disfrutar de un 8 de marzo como todas nos lo merecemos", ha concluido.