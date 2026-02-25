Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja pondrán en marcha un dispositivo de atención sociosanitaria a personas sin hogar

Archivo - Cádiz.- Desciende en 639 personas la población de Cádiz residente en España en 2024 - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja Española van a firmar "próximamente" un convenio para aumentar la atención sociosanitaria a las personas sin hogar, lo que se concretará con la puesta en marcha de un dispositivo formado por personal de enfermería y técnico de emergencias sanitaria que todos los días del año atenderá a las personas sin hogar a pie de calle.

La previsión del gobierno local y la organización es que este dispositivo se ponga en marcha "a lo largo del mes de marzo" y que cubra una franja de cuatro horas, de 20,00 horas a 00,00 horas, moviéndose por los lugares en los que pernoctan en la calle para hacerles un seguimiento en todo lo relacionado con la salud, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Este equipo hará chequeos a pie de calle a las personas sin hogar para los casos en los que sea necesario proceder a su traslado a un centro sanitario o tomar las medidas oportunas para evitar, en la medida de lo posible, el deterioro de salud que viene aparejado a la situación de vivir en la calle.

La iniciativa se suma a todas las acciones que está llevando el Ayuntamiento de Cádiz para mejorar la atención de las personas sin hogar.

En este sentido se ha recordado que la reforma del albergue está "a punto de concluir", y que el nuevo edificio de Setenil de las Bodegas, con 22 plazas, también se ha destinado a este colectivo. Además, en la calle Soledad se está construyendo un centro de segunda acogida para otras 20 plazas y las 20 plazas de la pensión se han convertido en permanentes para todo el año.

A todo esto se suma, según ha apuntado el Ayuntamiento, que el centro de alta tolerancia Fermín Salvochea permanece abierto "las 24 horas", por lo que allí pueden pernoctar todos los días una treintena de personas.

Los equipos de calle, que tras la decisión del gobierno local pasaron de media jornada a jornada completa, y la extensión de la llamada Campaña de Frío a todo el año, según las circunstancias climatológicas, son otras herramientas puestas en marcha por el actual gobierno municipal, lo que ha permitido que "desde hace ya semanas" sea casi un centenar de personas --unos 97-- las que duermen bajo techo en esos diferentes dispositivos.

En el mes de noviembre se sacará un nuevo pliego para la atención de las personas sin hogar en la ciudad de Cádiz, en la que se va a sumar la gestión de todos los nuevos espacios y también la atención sociosanitaria, con especial incidencia en la salud mental.

El Ayuntamiento ha señalado que "desde hace más de dos décadas" Cruz Roja Española desarrolla en la ciudad de Cádiz "una labor continuada" de acompañamiento, orientación y atención integral dirigida a personas en situación de sinhogarismo.

La atención se presta desde la Asamblea Local, ubicada en la plaza de la Merced, así como desde la Oficina Provincial, donde se realiza una valoración individualizada de cada caso y se ofrece seguimiento personal.

Asimismo, se desarrollan talleres orientados al fortalecimiento de habilidades sociales, resolución de conflictos, convivencia o igualdad, orientados al fortalecimiento de competencias básicas y habilidades prelaborales, con el objetivo de favorecer la inclusión social y la mejora de la empleabilidad.

Los talleres de ocio para personas sin hogar ofrecen un espacio seguro donde disfrutar de actividades creativas y de convivencia a través de sesiones grupales de video fórum, risoterapia y dinámicas grupales. En ellas se fomenta la participación social, el bienestar emocional y la construcción de vínculos positivos que ayudan a mejorar su calidad de vida.

Complementariamente, a través de la Unidad de Emergencia Social --que interviene tres tardes-noches por semana-- se proporciona atención directa en calle, facilitando bebidas calientes, mantas, sacos de dormir y productos de higiene personal, así como información sobre recursos temporales de alojamiento para la protección frente a las bajas temperaturas.

Esta intervención incluye también un espacio de escucha activa y acompañamiento, que permite a los equipos detectar situaciones de especial vulnerabilidad o posibles problemas de salud que requieran atención inmediata. De forma complementaria, se realiza una salida diurna una vez en semana.