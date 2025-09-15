Ayuntamiento de Cádiz destaca que la regata Globe 40 consolida a la capital "en el escaparate mundial" de la vela

Embarcaciones participantes en la Regata Globe 40. A 11 de septiembre de 2025 en Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Turismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha valorado "muy positivamente" la celebración en la ciudad gaditana de la regata Globe 40, un evento náutico "de primer nivel" que en su opinión ha situado a Cádiz "en el escaparate mundial" del deporte de la vela, generando "un importante impacto económico, turístico y social".

La capital gaditana, además de ser sede de la Gran Salida de esta regata internacional, ha acogido durante toda una semana un diverso programa de actos con motivo de la llegada de los barcos participantes el pasado lunes 8 de septiembre, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

La prueba deportiva se ha desarrollado "con total normalidad y sin incidencias", debido al esfuerzo coordinado entre la organización de la Globe 40, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, que han trabajado de la mano "para garantizar el éxito de esta cita internacional".

Durante estos días, la ciudad ha registrado una alta afluencia de público en el barrio de Astilleros, enclave en el que se ha instalado la Race Village y donde han estado atracados los barcos participantes de la regata Globe 40 hasta la Gran Salida el domingo.

Además de participar en las múltiples actividades que se han organizado en este entorno y que han contado con "un gran éxito de público", la ciudadanía ha podido contemplar y conocer de cerca a los barcos participantes y sus tripulaciones y entrar en contacto con el mundo de la vela.

La organización de la Globe 40 ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la etapa en Cádiz, destacando "la hospitalidad de la ciudad y la calidad de los servicios prestados".

Beatriz Gandullo ha aseverado que ha sido "un evento por el que Cádiz refuerza su posición como ciudad abierta al mar y referente en la organización de grandes acontecimientos internacionales, combinando deporte, turismo, ocio y cultura para beneficio de gaditanos y visitantes".

Tanto el alcalde de la ciudad, Bruno García, como la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, han trasladado "su orgullo por el éxito alcanzado en estos días y por la proyección internacional que este evento ha supuesto no solo para la ciudad sino para la provincia", según ha recogido el Ayuntamiento.

Por su parte, desde la patronal de la hostelería han trasladado al Consistorio que la ciudad ha contado con "una alta tasa de ocupación, similar a la temporada de verano", teniendo "una gran afluencia de público" tanto en los negocios como en las calles, con la evidente repercusión económica que ello conlleva para la ciudad.

La regata también ha tenido una destacada repercusión mediática, con cobertura de medios especializados y generalistas de distintos países.

El Ayuntamiento ha apuntado que la Oficina de Turismo que se ha instalado en el paseo marítimo de Astilleros con motivo de la Globe durante estos días ha atendido a 1.252 personas, y que en las actividades náuticas organizadas por el Instituto Municipal del Deporte (IMD), han participado "todos los días" unas 200 personas, como en los bautismos de mar y los talleres náuticos, además las exhibiciones de foiling.

Asimismo, las jornadas dedicadas a la economía azul, que se llevaron a cabo en el Auditorio Costa Rica por parte del Instituto de Fomento, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz junto a la Asociación de empresas Turísticas (AETC), contaron con "una gran afluencia de público".

Por otro lado, un total de 2.275 personas participaron de los talleres educativos medioambientales dedicados a distintas temáticas como los peces y la basura marina.

Las actividades que se han organizado dirigidas a niños y jóvenes, como es el caso de los dos musicales celebrados en el Auditorio Costa Rica o los conciertos de grupos de La Báskula, también han contado con "un lleno total" en estas instalaciones situadas en el parque Celestino Mutis. Los musicales han superado las 500 personas y los conciertos las 200 personas.

Los espectáculos, conciertos y actuaciones que se han llevado a cabo también han contado con el respaldo de numeroso público, destacando la noche del sábado, en la que el paseo marítimo "se llenó por completo" para asistir a las actuaciones, al espectáculo de drones y a la sesión del DJ.