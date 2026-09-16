El Ayuntamiento de Cádiz envía al Museo del Prado un cuatro de Juan Luna Novicio para su restauración

Operarios descolgando la obra 'España llevando la gloria a Filipinas', de Juan Luna Novicio, del Ayuntamiento de Cádiz para su envío al Museo del Prado. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Operarios del Ayuntamiento de Cádiz han llevado a cabo este miércoles la desinstalación y embalaje de la obra 'España llevando la gloria a Filipinas', de Juan Luna Novicio (del año 1888) para que el Museo del Prado realice un estudio técnico y la restauración del mismo.

El Ayuntamiento ha explicado que la entidad municipal es depositario de esta obra, de titularidad estatal y adscrita a la colección estable del Museo Nacional del Prado.

Se trata de un óleo sobre lienzo que está colgado en el edificio consistorial y que será sometido a este estudio y restauración por los talleres especializados de la pinacoteca nacional.

La obra volverá al Ayuntamiento una vez se completen estos trabajos.