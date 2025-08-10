El Ayuntamiento de Cádiz inicia la próxima semana los trabajos de conservación y limpieza del monumento de Moret

CÁDIZ 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Patrimonio Histórico de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz va a proceder los próximos días 19 y 20 de agosto a la ejecución de trabajos de conservación y limpieza del monumento dedicado a Segismundo Moret que está situado en la plaza de San Juan de Dios.

Para el desarrollo de estos trabajos se procederá al balizado de la zona de actuación y a la instalación de una plataforma elevadora que permitirá acceder a la totalidad de este bien histórico que será aportada por la delegación de Mantenimiento Urbano. El Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa de que los trabajos de limpieza y conservación serán ejecutados por una persona restauradora y/o conservadora de bienes culturales.

El proceso de limpieza incluirá la limpieza mecánica con brocha de pelo suave y otros materiales que permitirán la retirada de polvo, suciedad superficial y limpieza de las deyecciones de palomas y gaviotas. Asimismo se intervendrá con agua desmineralizada protegiendo el monumento con una fina capa de resina acrílica que junto a otros materiales aumentan la protección de los materiales que componen este bien cultural.

Conocido como 'Monumento a Moret', se trata de una estatua eregida en honor del político y literato español, Segismundo Moret y Prendergast, nacido en Cádiz en 1838 y fallecido en Madrid en 1913. El monumento, que está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, es una obra póstuma del escultor Agustín Querol Subirats y está compuesta de un basamento de mármol, fuste con alegorías en relieve y estatua de bronce. Se inauguró a finales del año 1909 en la plaza de San Juan de Dios y ha ocupado diversos emplazamientos en los años 1953 y 1960. Desde el año 2012 con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 el monumento fue trasladado, de nuevo, a la plaza de San Juan de Dios, donde permanece en la actualidad.