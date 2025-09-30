Ayuntamiento de Cádiz invertirá 273.000 euros para cambiar la iluminación de los campos de fútbol de Puntales-La Paz

Archivo - Complejo Deportivo Puntales La Paz en Cádiz. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado el expediente para la transformación de la iluminación de los campos de fútbol municipales Manuel Irigoyen y Pedro Fernández, situados en el centro deportivo de Puntales-La Paz, donde se implantará tecnología LED. Unos trabajos que saldrán a licitación por un importe de 273.556,30 euros.

De esta manera, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, se mejorará la eficiencia energética de estas instalaciones deportivas municipales.

Dentro de estos trabajos también se incluye la construcción de unas plataformas en las torres de iluminación del campo Manuel Irigoyen, que permitirá homologarlas para que se puedan llevar a cabo tareas de mantenimiento, unos trabajos que hasta ahora no se pueden realizar al no existir estas estructuras que garanticen la seguridad.

De forma paralela, esta semana comenzará también la sustitución de 15 focos del Manuel Irigoyen, que permitirá mejorar la iluminación durante la temporada de invierno.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que "desde hace meses" están trabajando para dar una solución a los problemas de iluminación que sufre este recinto "desde hace años".

En ese sentido, ha detallado que en primer lugar se van a sustituir los focos de cara a este invierno y se acometerán los trabajos de modernización del alumbrado de la zona, así como la homologación de las torres para poder llevar a cabo "una labor constante de mantenimiento".

Lucero ha puesto en valor "el trabajo constante de mejora" de las instalaciones deportivas que están llevando a cabo desde el gobierno local, "con importantes inversiones y resolviendo problemas que llevaban años esperando una solución".