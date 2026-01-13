Ayuntamiento de Cádiz invierte más de 3,6 millones en la segunda fase de rehabilitación de los depósitos de Tabacalera

Obras en los antiguos depósitos de tabacalera en Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado las obras de la segunda fase de rehabilitación de los antiguos depósitos de Tabacalera, donde el Ayuntamiento está invirtiendo más de 3,6 millones de euros. Lo ha hecho acompañado por el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y de la Unidad de Fondos Europeos, José Manuel Cossi, la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Maite González.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que la actuación se está acometiendo en 3.374,74 metros cuadrados y está financiada con fondos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), procedentes de los fondos europeos Next Generation, además de fondos propios.

La obra está siendo ejecutada por la empresa Grulop 21 por un importe de 3,6 millones euros, de los que aproximadamente 2,4 están financiados con fondos europeos y el resto por el Ayuntamiento. Se prevé que los trabajos puedan estar finalizados este verano.

Los espacios sobre los que se está actuando son la nave dos, que se destinará a uso cultural y de ocio, y la parte de la nave cinco que no estaba incluida en la primera fase, que tendrá un uso público además de un servicio de inclusión social con asesoramiento en materia empresarial, formación y empleo. También se integra en esta segunda fase el espacio de andenes dos, que formará parte de la vía de evacuación.

El alcalde ha explicado que ya se han llevado a cabo los trabajos previos y las demoliciones, se ha picado toda la pared para aplicar mortero y se están fabricando las nuevas cerchas que descansarán en las pilastras y que forman parte del techo de las naves.

En la nave dos habrá espacios para usos múltiples culturales y sociales. Por su carácter polivalente, con la compartimentación móvil podrá adaptarse a la demanda ya sea como espacio único o en dos dimensiones más reducidas. También habrá espacios de almacén, camerinos y puntos de atención al público y, como equipamiento básico, un cuerpo móvil de gradas o una pantalla/panel para proyecciones, entre otras cosas.

En la parte de la nave cinco, en la que no se había actuado en la primera fase de estos trabajos de rehabilitación, habrá un espacio diáfano que tendrá usos diversos como puntos de información en general a la ciudadanía en procesos de formación, espacios para selección de personal, casting o exposiciones, entre otros.

Por último, el espacio de andenes dos funcionará como un espacio incluido en la vía de evacuación donde se incorporarán escaleras y protecciones.

Bruno García ha destacado que el principal objetivo es "generar un espacio público destinado a la cultura que pueda acoger las distintas disciplinas que existen en la ciudad", y ha recordado que la primera fase, ya culminada, cuenta con una superficie de 4.395,59 metros cuadrados incluyendo las naves uno, parte de la nave cinco y el espacio andenes uno.

En esta primera fase, el Ayuntamiento asumió la parte que no pudo incluirse en los Edusi por lo retrasos en los plazos. Esto fue posible por una modificación de crédito de 700.000 euros y un suplemento de crédito de 571.000 euros.

Esta primera fase suponía, según el Ayuntamiento, "una apuesta por lo social y por el emprendimiento en esta zona de la ciudad", a lo que se suma ahora esta segunda fase donde la actividad cultural será la protagonista.