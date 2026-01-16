El Ayuntamiento de Cádiz invierte más de tres millones en el Parque Genovés, el teatro y la pérgola de Santa Bárbara

El alcalde de Cádiz en la obra del teatro del Parque. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado las obras de reforma integral que se están llevando a cabo en el Parque Genovés, en el que se están invirtiendo tres millones de euros en la mejora del propio parque, la terminación del teatro y la reforma y recuperación de la pérgola de Santa Bárbara.

Según ha explicado en una nota, en cuanto al Parque Genovés las obras están siendo ejecutadas por la empresa Leasan2007 por un importe de 463.397 euros e incluyen la mejora del cerramiento exterior del recinto, de las zonas ajardinadas, del sistema de riego, del pavimento, de los bordillos y del mobiliario urbano.

En este sentido, ha apuntado que los trabajos en la zona verde ya están culminados y se ha repuesto el césped, arbustos, plantas vivaces y flores y se ha colocado piedra ostionera en los parterres. Además, se han instalado nuevas papeleras y bancos. En cuanto al riego, se han sustituido los difusores de riego por tuberías de goteo enterradas.

Por su parte, la verja artesanal está siendo reparada en taller y será sustituida por otra nueva en los tramos que presentaban peor estado por la oxidación. También queda pendiente la colocación de las tulipas nuevas en las farolas y la reposición del albero en el suelo.

En relación al Teatro del Parque es la empresa Gruexma la que ejecuta los trabajos de terminación, con un presupuesto de 1.634.702 euros. El alcalde ha recordado que estas obras "se encontraban a un 70% de ejecución aunque fueron abandonadas por la anterior empresa adjudicataria, por lo que este equipo de gobierno tuvo que rescatar el contrato para poder finalizarlas, a lo que había que añadirle el espacio escénico, ya que no estaba incluido en el proyecto de esta segunda fase".

Al inicio de esta obra estaba culminada la práctica totalidad de la estructura, la albañilería y los revestimientos, quedando pendiente la carpintería, la cerrajería, los vidrios y los sanitarios. También la terminación de las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas, el repaso de otras que ya se hicieron, y el mencionado espacio escénico, según ha explicado.

Finalmente, en relación a la pérgola de Santa Bárbara, el alcalde ha indicado que estas instalaciones estaban completamente abandonadas desde el año 2020, cuando se produjeron dos incendios en parte de la pérgola.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa JMI Obras y Reformas por un importe de 941.109,77 euros y consisten en la reparación y reforma de toda la fachada y de los nuevos locales situados en los bajos del mirador, que revitalizarán la zona y generarán empleo, ya que irán destinados a la cultura, la hostelería y a los vecinos de la zona, que desde hace años vienen demandando una actuación en este enclave privilegiado de la ciudad.

"Desde que llegamos al gobierno de esta ciudad nos pusimos a trabajar en estos proyectos porque teníamos claro que este espacio, durante años abandonado y en constante deterioro, tenía que recuperarse para ponerlo a disposición de los gaditanos", ha concluido Bruno García.

