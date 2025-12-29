El Ayuntamiento de Cádiz mantendrá las tarifas del bonobús ordinario del autobús urbano

Archivo - Autobuses del servicio interurbano y del urbano de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará un decreto por el que se mantendrán, a partir del próximo 1 de enero, las mismas tarifas del bonobús ordinario del autobús urbano, sin que se produzcan cambios en el precio del trayecto.

En una nota, ha señalado que de esta forma, cada trayecto seguirá teniendo un precio de 0,42 euros gracias a una bonificación del 40%, cuya mitad asume el Consistorio gaditano de forma voluntaria tras eliminarse la obligatoriedad en el Real-Decreto aprobado recientemente por el Ejecutivo central de que dicho descuento sea asumido por los ayuntamientos.

Así, el Ayuntamiento de Cádiz asumirá la bonificación del 20% de forma voluntaria y el Gobierno de la nación el otro 20%, pudiendo mantener las tarifas actuales del bonobús para los autobuses de la ciudad, según ha explicado.

Además, ha señalado que igualmente, se mantiene la gratuidad del bonobús para el transporte urbano para la población menor de 15 años, reforzándose el compromiso con la juventud, las familias gaditanas y el fomento del uso del transporte público.