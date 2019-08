El Ayuntamiento de Cádiz mantiene abierta la campaña de esterilización de animales domésticos

Publicado 11/08/2019 15:44:34 CET

CÁDIZ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la delegación de Bienestar Animal, mantiene abierto el plazo para la recogida y presentación de

solicitudes para las personas empadronadas en Cádiz, dueñas de animales domésticos, que quieran acogerse a la campaña de esterilización de perros, gatos y hurones.

Las solicitudes se podrán descargar de la página web, o recoger en la Delegación de Salud o en la de Atención al Ciudadano, según señala en un comunicado el consistorio gaditano.

Esta campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Cádiz y las clínicas veterinarias cuenta con un presupuesto municipal de 20.000 euros. El objetivo de esta iniciativa es poder facilitar a los propietarios de perros, gatos y hurones la posibilidad de esterilizar a sus animales.

Cabe recordar que pueden acogerse aquellas personas que se encuentren empadronadas en Cádiz, no hayan sido sancionadas por la ley de Protección Animal y no sean deudores de la hacienda municipal. Además, los animales deberán estar censados en el registro municipal de animales de compañía (RAIA), deberán estar al día en los tratamientos obligatorios (vacuna de rabia y desparasitación frente a Echinococcus) y contarán con una edad mínima de ocho meses.La campaña está limitada a un animal por particular.