Ayuntamiento de Cádiz pone en funcionamiento una nueva web con todos los recursos de la Mesa Municipal por el Empleo

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF), ha publicado este miércoles la nueva web de la Mesa municipal por el Empleo de la ciudad de Cádiz (https://empleo.cadiz.es/), que aúna todos los recursos de las entidades que forman la Mesa.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante la última sesión de trabajo de la Mesa, celebrada la pasada semana con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, se presentó a las entidades esta plataforma digital donde se publicarán todos los recursos en materia de formación y empleo que tienen en funcionamiento cada uno de ellos, de manera que las personas interesadas, y especialmente las que se encuentren en situación de desempleo, puedan conocer y acceder a los mismos.

Así, en esta última sesión de trabajo de la Mesa Municipal por el Empleo, el IFEF presentó la nueva web a las entidades y colectivos que lo conforman, con el objetivo de que éstas pudieran revisar los contenidos de la misma de cara a su publicación oficial, realizada este miércoles.

Durante el encuentro de la pasada semana, también se acordó la incorporación a la Mesa de una nueva entidad, la Liga Gaditana de la Educación y la Cultura Popular, que se suma al resto de entidades que ya formaban parte de este foro y a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cádiz, representantes de diferentes delegaciones municipales, entidades públicas, otros sindicatos, así como asociaciones empresariales y entidades que trabajan por el empleo en la ciudad y que ya formaban parte de la misma.

Asimismo, también realizaron una presentación de sus recursos la Universidad de Cádiz y el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de la ronda de presentaciones que se está llevando a cabo para que todas las entidades conozcan de primera mano el trabajo que se se está llevando a cabo en toda la ciudad en materia de formación y empleo.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asegurado que "con esta plataforma digital se va a facilitar a las personas desempleadas y a las personas que se encuentren buscando un empleo los recursos y programas que tienen a su disposición en este momento". "Por primera vez, vamos a reunir en un mismo espacio, y a través de una web de fácil acceso, toda esta información, tal y como se había acordado en las reuniones anteriores de la Mesa Municipal por el Empleo", ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que "precisamente éste era el objetivo de la creación de esta Mesa, coordinar las actuaciones entre las diferentes entidades y optimizar los recursos que tenemos a las personas interesadas en conseguir un empleo o mejorar su situación laboral".