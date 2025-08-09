El Ayuntamiento de Cádiz presenta el cartel de la nueva edición del Trofeo Carranza

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este sábado el acto de presentación del LXXI Trofeo Carranza, una cita en la ciudad con los equipos andaluces Cádiz CF y Córdoba CF, y en el mismo se ha presentando el cartel de esta edición.

En el acto, dirigido por el concejal de Deportes, Carlos Lucero, han participado el pregonero de este año, Julio Maldonado 'Maldini', junto con los representantes del Cádiz CF y Córdoba CF, José Matas y Antonio Fernández Monterrubio, el alcalde de la ciudad, Bruno García, y miembros de la Corporación municipal, según ha informado el Consistorio en una nota.

'Maldini', quien ha asegurado que para él "en la ciudad de Cádiz la gente es feliz", ha hecho un recorrido por la historia del Cádiz CF y el Trofeo Carranza, asegurando que "el Carranza es algo muy especial", con "una identidad única", y animando a que "la ciudad siga sacando pecho de este torneo".

Por su parte, Monterrubio ha trasladado la "grandísima ilusión" que supone para el Córdoba CF jugar este torneo, "que es mucho más que un partido amistoso". Asimismo, Matas ha animado también a disfrutar de este "homenaje al fútbol andaluz" que se vivirá esta noche y ha asegurado que el Trofeo Carranza "sigue vive pese a todas las vicisitudes que el fútbol" actualmente.

En último lugar, el primer edil ha agradecido "a todas las personas que hacen posible" que continúe el Trofeo Carranza y que "una ciudad como la nuestra siga creyendo y manteniéndolo". Junto a ello, ha reconocido el esfuerzo del Cádiz CF todo el año y lo que aporta a la ciudad, trasladando su reconocimiento también al Córdoba CF, y agradeciendo las palabras del pregonero 'Maldini', "que ha puesto el toque histórico" sobre el Cádiz CF y el Trofeo Carranza desde su gran experiencia profesional.