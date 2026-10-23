El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) recaudó en verano 1,6 millones con la zona naranja, un 17,2% más que en 2025

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CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La recaudación de la zona naranja de aparcamiento en el litoral de Chiclana de la Frontera (Cádiz) durante el verano de 2026 ha experimentado un incremento del 17,2% respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando un total de 1.639.933 euros, frente a los 1,39 millones del año anterior.

El Ayuntamiento de Chiclana ha indicado en una nota que, en términos absolutos, esto supone un aumento de 241.124,23 euros en la recaudación, un crecimiento que responde a "la consolidación del sistema durante su segundo año de funcionamiento".

En 2025, esta localidad turística de la costa de Cádiz implantó por primera vez la zona naranja, recuperándose esta medida durante el verano de 2026, donde residentes y visitantes "han contado con un mayor conocimiento de su funcionamiento y con más tiempo para familiarizarse con los procedimientos de adquisición de bonos y el uso de la aplicación, que no ha variado respecto al año anterior", ha resaltado el Consistorio.

Uno de los datos que se han destacado, ha sido los obtenidos en agosto, cuando la recaudación ascendió a 624.995 euros, frente a los 524.360 euros de 2025. Esto supone un incremento de 100.634 euros en un solo mes, consolidándose agosto como uno de los periodos de mayor crecimiento de la temporada estival.

También se ha subrayado el comportamiento del mes de junio, en el que se han registrado 87.304 euros más de recaudación que en el mismo mes del año anterior.

A ello se suma una novedad respecto a 2025, como la posibilidad de adquirir bonos con anterioridad al inicio del periodo de regulación. Esta opción ha permitido recaudar alrededor de 55.000 euros mediante la compra anticipada de bonos, una vía que no estuvo disponible durante el primer año de funcionamiento.

Respecto a los meses de julio y septiembre, han mantenido unos niveles de recaudación prácticamente similares a los del verano anterior, lo que para el Ayuntamiento pone de manifiesto que el crecimiento global se concentra especialmente en junio y agosto, junto con el efecto de la venta anticipada de bonos.

En conjunto, los datos reflejan una evolución positiva de la zona naranja en su segundo año de funcionamiento.

La comparativa entre ambos ejercicios ha servido para constatar un incremento de los ingresos y una consolidación del sistema de estacionamiento regulado durante la temporada estival en Chiclana, uno de los municipios de la costa de Cádiz que suele registrar ocupaciones elevadas durante el verano al contar con gran parte de las plazas hoteleras de la provincia gaditana.

"Uno de los principales motores económicos del municipio es la playa, que para funcionar como debe necesita una inversión importante de casi seis millones de euros en materia de limpieza, seguridad, etcétera", ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha indicado que "todo eso antes lo pagaban los chiclaneros con sus impuestos" y defendiendo que con la zona naranja "también lo sufragan los visitantes".

El alcalde ha hecho hincapié también en que el número de vehículos ha aumentado tras la implantación de este estacionamiento regulado, pasando de un incremento anual de un millar a 6.000 vehículos más este último verano. Esto supone, ha continuado, "que personas que vivían en Chiclana pero no tenían matriculados sus coches aquí, ahora sí los tienen", elevándose el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a unos 500.000 euros al año.

Para Román, lo que ha supuesto la zona naranja implica unos ingresos de "2,1 millones de euros entre el pago por estacionar y las nuevas altas de vehículos en el municipio".

La recaudación obtenida es "un instrumento" para contribuir al mantenimiento de las playas de Chiclana, sufragar los costes asociados a los servicios que se prestan durante la temporada estival y favorecer la actividad turística durante todo el año, como se ha definido, negando que sea sólo "un ingreso económico".

El Ayuntamiento ha recordado que los vecinos empadronados en Chiclana con vehículos que cumplen los requisitos establecidos para acogerse a la exención, no tienen que pagar por estacionar en la zona naranja. Esto es un sistema dirigido fundamentalmente a las personas que visitan la ciudad y que hacen uso de sus espacios y servicios durante los meses de mayor afluencia turística.

Esta distinción permite que quienes viven en Chiclana y contribuyen durante todo el año al desarrollo de la ciudad no tengan que asumir este coste, al tiempo que se articula una fórmula para que parte de los gastos derivados de la actividad turística puedan ser sufragados por quienes nos visitan.

"Esto supone que el Ayuntamiento pueda equilibrar su presupuesto, aliviando la presión fiscal a los chiclaneros y chiclaneras", ha comentado el alcalde, quien ha añadido que "así podemos tener los servicios que tenemos con la contribución de chiclaneros y visitantes".

Además, parte de los ingresos de la zona naranja se destina a financiar el programa de ayudas dirigido a los establecimientos hoteleros que mantienen su actividad durante la temporada de invierno. Esta medida busca favorecer la desestacionalización turística, apoyar al sector hotelero y contribuir a que Chiclana mantenga su actividad económica más allá de los meses de verano.

En este caso, son 146.069 euros los que se destinarán a subvenciones para hoteles que permanecen abiertos durante el invierno, permitiendo que haya trabajadores y actividad comercial durante meses en los que antes estaba cerrado.

En definitiva, se trata de vincular la gestión del estacionamiento durante la temporada alta con una finalidad "más amplia", como es la de "mantener la calidad de las playas, apoyar a los establecimientos que apuestan por permanecer abiertos durante el invierno y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y menos dependiente de la temporada estival".