El Ayuntamiento crea el Premio Adela del Moral para fomentar la igualdad y el respeto en el Carnaval de Cádiz

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, presentando el premio Adela del Moral. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado este miércoles la creación del Premio Adela del Moral para el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (COAC) 2026, que tiene el objetivo de fomentar valores de igualdad de género y respeto en el Carnaval de Cádiz.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, junto al que fuera la pareja de la autora y director de coros, Luis Frade, han dado a conocer la puesta en marcha de una distinción que será fallada por el jurado oficial del COAC durante el próximo certamen de coplas y que premiará la composición de música y letra que fomente estos valores, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Por su parte, Gandullo ha asegurado que "este premio cumple una doble finalidad, ya que por un lado rinde homenaje y reconoce a una figura que era un referente en la participación de las mujeres en el Carnaval, y, por otro, fomenta los valores de igualdad de género y respeto dentro del certamen del Gran Teatro Falla".

Por su parte, Luis Frade ha agradecido la creación de un premio que fue aprobado en Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cádiz. "Adela estaría muy orgullosa de este premio que irá acompañado de una jornada muy bonita el próximo 7 de febrero", ha asegurado.

De hecho, la creación de este premio coincide también con el año de la celebración del 40 aniversario del coro 'La viudita naviera', agrupación que consiguió el primer premio del COAC en 1986 con música de Adela del Moral. Por este motivo, el próximo 7 de febrero se celebrará una jornada de celebración en la que también se colocará la estrella de la autora en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz, situado en la Plaza Fragela.

Esta conmemoración arrancará a las 11,00 horas en la Casa del Carnaval con la celebración de una mesa redonda que analizará la incorporación de la mujer a la fiesta y que contará con la participación de Milián Oneto, Ana López Segovia, Marta Ortiz, Elena Grosso, Koki Sánchez y Natalia Perales como moderadora.

Posteriormente, a las 12,30 horas, se colocará una placa conmemorativa en la casa natal de la autora, en la calle Sagasta, 46, para dar paso al acto central del día en la Plaza Fragela, donde participarán los coros de Luis Rivero, los Estudiantes, la comparsa de Marta Ortiz y el coro 'La viudita naviera', que recuperará el repertorio de la agrupación y que será interpretada por sus antiguos componentes.