El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) promociona en Fitur su potencial como destino turístico

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha estado presente en Fitur 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística que dirige Antonio Real, ha mantenido una "intensa difusión promocional" de la ciudad en el 'stand' del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en Fitur, evento dedicado a profesionales en el primer tramo de la feria y las dos últimas jornadas al público en general antes de cerrar su puertas este domingo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, a pesar de que esta edición se ha visto teñida por los tristes acontecimientos acaecidos en Adamuz (Córdoba), personal de la Administración local ha permanecido atendiendo a agentes de viajes, prensa y público en general desde el comienzo del salón, continuando de esta manera con la labor de "dar a conocer, promocionar y proyectar los principales recursos turísticos con los que cuenta la ciudad".

En este sentido, la Delegación de Turismo ha difundido a través de material publicitario la nueva marca que con el lema 'Jerez es otro planeta' fue compartida previamente a la Mesa del Turismo y cuya presentación en Madrid, junto a otros actos promocionales como el relevo de la capitalidad gastronómica de manos de Alicante, fue suspendida en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.

Pese a ello, Jerez también ha estado visible en el 'stand' del Patronato a través de los videos promocionales preparados para la ocasión en los que se destacaba el calendario de eventos para 2026, el rico patrimonio arquitectónico y cultural o --coincidiendo precisamente con el título de Capital Española de la Gastronomía 2026-- el potencial de la ciudad como destino enogastronómico, entre otros.

En contexto, muchos han sido los profesionales y ciudadanos en general que han mostrado su interés en Jerez y en recibir información sobre la "amplia oferta" que la ciudad genera, máxime cuando abandera dicho nombramiento, no sólo de "gran relevancia" para el sector hostelero local, sino con un "gran impacto para el conjunto de la provincia".

En suma, el Consistorio local ha concretado que Jerez ha iniciado el año con "excelentes datos turísticos"" relativos a 2025, en el que incrementó hasta noviembre el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad --1,25 por ciento--, alcanzando las 676.526 y con un crecimiento del 8,72 por ciento en la estancia media por parte de los viajeros que visitaron nuestra ciudad.