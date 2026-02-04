Ayuntamiento de Jerez realoja a 222 personas tras evacuar a 900 vecinos de su zona rural por crecida del río Guadalete

El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez de la Frontera (Cádiz) provocando importantes inundaciones. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado de que, en estos momentos y según los datos facilitados por Inclusión Social, hay 222 personas realojadas en distintos equipamientos del municipio, después de que se hayan evacuado a 900 vecinos de los núcleos rurales por la crecida del río Guadalete, que continúa en nivel rojo a 6,40 metros.

En concreto, 36 de ellas se encuentran en Inturjoven; 27 en el hotel IBIS, siete de ellas menores; 39 personas en Cáritas El Portal; 41 en Chapín, de las que 19 son personas sin hogar; y en el Albergue se encuentran 47 mientras que en el Hogar San Juan hay 32 realojados, como ha detallado en una nota el Ayuntamiento.

Los vecinos desalojados son de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, así como en las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín, además de en las zonas de Zarandilla Baja y en Los Lagos, también en Las Pachecas.

Se ha hablado con entidades y asociaciones de la red de integración social y organizaciones sociales para pedirles su colaboración, especialmente para prevenir que personas sin techo puedan encontrarse en la calle en circunstancias meteorológicas tan adversas.

Desde el Ayuntamiento han reiterado el agradecimiento a la colaboración que están prestando para conseguir que las personas realojadas puedan ver todas sus necesidades cubiertas.

Como se ha explicado, en Chapín se encuentran trabajadores sociales que están realizando un triaje a las personas que llegan para ver en qué situación se encuentran y dónde es más idóneo su realojo.

Además, en el Centro Municipal de Protección Animal se está atendiendo a 17 perros y seis gatos, un pony y un caballo, cinco de ellos procedentes de la carretera de Bolaños. En el Depósito de Sementales, habilitado como albergue para las mascotas, se está atendiendo a 16 caballos de Estella. Todos ellos permanecerán en estas dependencias hasta que sus propietarios puedan hacerse cargo de ellos con total seguridad.

La alcaldesa ha aclarado que el protocolo sigue activado y que "que no llueva no significa que no haya peligro, por lo que tenemos todo el operativo activado", haciendo suyas las palabras del consejero de Emergencias, Antonio Sanz, apuntando que se mantiene el nivel operativo 2 en la ciudad, por lo que el Gobierno andaluz es el que adopta las decisiones que después trasladan al Ayuntamiento.

"Creo que han sido un éxito las decisiones que hemos tomado. Ayer anticipando al problema que se avecinaba y esta mañana en la reunión con emergencias de Andalucía hemos expresado que la situación de Jerez es distinta al resto de municipios, nosotros tenemos crisis climática rural y urbana", ha expresado la alcaldesa, señalando que la zona rural "acapara toda la preocupación, sin que ello signifique que no estemos atentos a la situación en la zona urbana".

De cara al futuro, ha informado que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, le ha trasladado que ya está listo el expediente para el trasvase del pantano de Bornos a Guadalcacín con su dotación presupuestaria correspondiente, pendiente de publicar "lo antes posible".

"No sólo atendemos los problemas presentes sino problemas históricos. Hay que tomar decisiones que en un medio plazo permita que la ciudad sea más segura y vivir más tranquilos", ha dicho García-Pelayo, abundando que "la naturaleza no se puede controlar, tenemos un río vivo, pero tenemos la obligación de dar una respuesta a un problema que tenemos con soluciones que estén en nuestra mano".

En cuanto al crecimiento del río Guadalete, el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, ha informado de que a las 16,00 horas, se encontraba al 6,37 y que puede alcanzar la cota histórica del año 2010, que fue de casi siete metros. De hecho, ya está en 6,40 metros.

Real ha explicado que el desembalse preventivo que se ha realizado en los últimos días ha permitido amortiguar la situación, y que el río recoge el agua de tres arroyos, lo que está incrementando su caudal y hace necesario que se siga monitorizando. El aumento del caudal del arroyo Salado ha provocado también que esté anegada la AP-4 en la salida norte de la ciudad.

En cuanto, a los servicios, se mantienen abiertas las instalaciones de Ifeca y hay 102 operarios de distintas áreas de servicios esenciales que se encuentran ya trabajando desde esta mañana o empezarán a trabajar desde primera hora de la tarde.

Los operarios de Parques y Jardines han retomado la actividad a las 11,45 horas acompañados de efectivos de Policía Local y en colaboración con los Bomberos, que aseguraba la zona para evitar peligros. Han atendido siete incidencias por caída de cinco árboles y dos ramas. También están trabajando cuatro operarios de poda.

A lo largo de esta tarde se activa el área de Infraestructuras con 14 personas trabajando divididos en dos cuadrillas, una para solucionar los problemas más graves causados por el temporal en la vía pública en cuanto a socavones y otra para colaborar en la retirada de los restos de los árboles.

En el área de Movilidad también se movilizan dos equipos, uno para señalización y otro para solventar problemas en cámaras y semáforos.

Además, la UTE vuelve a recoger la basura a partir de las 20,00 horas y se está procediendo a la limpieza en la calle con maquinaria desde las 13,30 horas con 80 personas trabajando, gracias a la contratación de 40 operarios. Igualmente, Las Calandrias también vuelve a funcionar con servicios específicos.

SERVICIOS DE NOCHE Y PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA

La Policía Local de Jerez realizó este martes por la tarde el desalojo de ocho viviendas en la barriada rural La Corta debido al riesgo inminente de inundación, que se suman a los desalojos ya realizados en las demás viviendas afectadas en la misma. Del mismo modo, desalojaron a las personas que se encontraban en la Finca Río Viejo, ubicada entre La Corta y El Portal, ante el riesgo de inundación y aislamiento.

Del mismo modo, han intervenido ante el aviso por riesgo de derrumbamiento del puente de Renfe en la calle Cartuja, así como junto a Bomberos en la actuación por caída de una antena en la calle Santa Cecilia y de un trozo de uralita en la calle Batalla de Jimena, que no provocaron daños personales.

En cuanto a incidencias por bacheo y socavones en la calzada producidos por la lluvia, se han atendido cerca de 40 en distintas zonas como Paseo de las Delicias, Divina Pastora, La Milagrosa, calle José Cádiz Salvatierra, plaza de Las Marinas, Ronda Muleros, calle Muro o avenida de Arcos, entre otras.