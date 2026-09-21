Ayuntamiento de Jerez y Universidad de Cádiz constituyen el Observatorio sobre Convivencia Intercultural en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez, y los co-directores del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social de la Universidad de Cádiz, Miguel Ángel Cepillo y Siham Zebda, han presidido la reunión de constitución del Observatorio sobre Convivencia Intercultural en Jerez.

Así, tras la firma del convenio correspondiente en el mes de junio, este órgano de trabajo se pone en marcha como un instrumento de conocimiento y análisis de la realidad social y de apoyo al diagnóstico de políticas públicas para favorecer la convivencia en contextos de diversidad cultural en la Ciudad, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

La constitución de este Observatorio parte de un objetivo compartido por Ayuntamiento y Universidad de Cádiz de estudiar el fenómeno migratorio y la convivencia en Jerez, contribuyendo al conocimiento de la sociedad jerezana, al diagnóstico de necesidades y al apoyo de medidas que promuevan la participación e integración social de las personas migrantes.

Así, la Universidad de Cádiz ofrecerá, a través de este convenio, soporte técnico y académico para la elaboración de criterios de funcionamiento de estructuras de participación y el desarrollo de programas específicos en el ámbito de la convivencia social intercultural.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez llevará a cabo funciones de coordinación y de aplicación práctica de las actuaciones en el seno municipal y recogerá las propuestas surgidas de las estructuras de diálogo, fomentando su elevación a las instancias municipales correspondientes. Además, colaborará en la difusión de los resultados y publicaciones del Observatorio a los servicios municipales y profesionales implicados.

Según ha indicado el Ayuntamiento, en esta primera reunión de constitución se han tratado el Plan de Acción del Observatorio; la propuesta de proyecto para la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura de la innovación pública de la Fecyt; la puesta en marcha del Proyecto Semilla de Sea-EU de la UCA : Gobernanza local sobre la inclusión social de los migrantes: Comparativa entre Faro (Portugal) y Jerez (España).