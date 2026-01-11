El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) lamenta la muerte de una vecina de 58 años como posible caso de violencia de género

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz). - GOOGLE MAPS

OLVERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) ha lamentado este domingo, 11 de enero, la muerte de una mujer de 58 años de edad, vecina de la localidad, cuyo cadáver ha sido localizado esta madrugada en su propio domicilio y, además, se ha llevado a cabo la detención de su cónyuge, un hombre de 60 años, como presunto autor de los hechos.

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del Consistorio, consultado por Europa Press, la Administración municipal ha expresado su "profundo pesar" por la pérdida y ha trasladado su pésame a los familiares y personas allegadas de la víctima.

"Rogamos respeto y prudencia mientras los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes", ha afirmado el Ayuntamiento.

Por su parte, la Diputación de Cádiz ha convocado para este lunes, 12 de enero, a las 12,00 horas, un minuto de silencio en memoria de la fallecida, así como para expresar la repulsa de la institución provincial ante la violencia de género.

Por otro lado, la Benemérita ha detallado en un mensaje difundido a los medios, han recibido un aviso del Servicio de Emergencias 112, momento en el que se ha personado la patrulla de la Guardia Civil, ha confirmado los hechos y ha localizado a su cónyuge de 60 años, con el que estaba conviviendo en su domicilio.

La Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para casos de violencia de género y traslada al lugar a la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial, al tiempo que se ha procedido a la detención de su pareja como autor de un presunto delito de violencia de género. Tal y como han precisado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.