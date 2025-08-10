El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) celebra la Fiesta de Altos del Paseo en el Parque Hernán Díaz Cortés

Fiesta celebrada este fin de semana en el Parque Hernán Díaz Cortés. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha hecho una valoración de la Fiesta celebrada este fin de semana en el Parque Hernán Díaz Cortés, en Altos del Paseo, que congregó a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente "festivo, seguro y participativo".

Según ha informado el Consistorion en una nota, la cita ofreció una variada programación de actividades para todas las edades, con especial protagonismo de los talleres infantiles y juegos tradicionales. La Asociación de Vecinos ha instalado una barra con precios populares, lo que ha contribuido al buen ambiente y a facilitar la participación de todos.

El Teniente de Alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, ha asistido al evento, compartiendo momentos con los residentes y trasladando su agradecimiento por la implicación de las asociaciones y colectivos que han hecho posible esta celebración.

Bello ha subrayado "la importancia de este tipo de iniciativas que refuerzan el tejido social y fomentan el encuentro entre vecinos, consolidando la identidad y la vida comunitaria en nuestras barriadas".

Por último, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de seguir apoyando actividades que promuevan la participación ciudadana y que, como esta Fiesta de Altos del Paseo, se convierten en un referente de convivencia y disfrute para todos.