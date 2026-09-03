El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) culmina la conexión peatonal de Costa Oeste desde Vistahermosa hasta Fuentebravía

Germán Beardo en la conexión peatonal de Costa Oeste desde Vistahermosa hasta Fuentebravía. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Infraestructuras, Jesús Garay, ha supervisado la finalización de las obras de conexión peatonal en Costa Oeste, que permite recorrer caminando y con mayor seguridad el itinerario que conecta las distintas urbanizaciones desde Vistahermosa hasta Fuentebravía.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la actuación da respuesta a una "demanda histórica" de esta zona de El Puerto y supone un "importante salto cualitativo en la movilidad peatonal", al completar prácticamente la continuidad del acerado a lo largo de este eje. "El Puerto avanza barrio a barrio, con obras que transforman espacios que durante años han estado obsoletos y que hoy recuperamos para los vecinos", ha señalado Germán Beardo.

En concreto, los trabajos se han desarrollado en un tramo de aproximadamente 500 metros de la CA-603, carretera de Fuentebravía, desde la glorieta de la avenida Alcalde Ruiz Golluri. La actuación ha incluido la limpieza y el desbroce integral de la zona, así como la ejecución de un nuevo acerado anexo a las viviendas, con una anchura de 2,25 metros, mediante la instalación de nuevo bordillo y pavimento de hormigón.

Además, según ha explicado el Ayuntamiento, se ha creado una nueva zona ajardinada entre el acerado y el carril bici existente y se han realizado trabajos de resanado y mejora del propio carril bici. De esta manera, se genera un espacio más ordenado, seguro y accesible para los peatones y se mejora también la imagen urbana de uno de los principales accesos y ejes de comunicación de Costa Oeste, ha apuntado.

"Estamos recuperando un espacio que se encontraba absolutamente obsoleto y que durante mucho tiempo no respondía a las necesidades actuales de los vecinos, y ahora contamos con un itinerario peatonal mucho más seguro, accesible y digno, además de dar una continuidad que permite conectar prácticamente toda la vía", ha afirmado el alcalde.

Germán Beardo ha anunciado además que el Ayuntamiento trabajará en la creación de un nuevo contrato específico para el mantenimiento de las zonas ajardinadas, con el objetivo de garantizar que la mejora realizada se conserve en el tiempo. "No queremos limitarnos a hacer la obra y marcharnos sino que queremos mantenerla, cuidarla y seguir mejorando estos espacios", ha señalado.