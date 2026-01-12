Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) inicia la repoblación de palmeras en Parque Calderón para devolver su imagen histórica

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en el Parque Calderón. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha señalado que ha iniciado este lunes los trabajos de replantación de palmeras en el Parque Calderón, una actuación impulsada por el área de Medio Ambiente con el objetivo de recuperar, en la medida de lo posible, la imagen histórica y el valor botánico original de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

En una nota, el alcalde, Germán Beardo, ha explicado que en esta primera fase se están plantando 20 nuevos ejemplares de Phoenix dactylifera (palmera datilera), con aproximadamente tres metros de altura de tronco, procedentes de viveros municipales y aclimatadas desde hace años en el término municipal.

"El objetivo es devolver al Parque Calderón un paisaje vegetal lo más parecido posible al que históricamente tuvo, respetando su condición de Bien de Interés Cultural y garantizando al mismo tiempo su conservación a largo plazo", ha señalado.

El Parque Calderón, junto al Paseo de la Victoria, es uno de los jardines públicos más antiguos y representativos de El Puerto de Santa María. Su configuración actual es fruto de la unión, en 1896, de la antigua Alameda y el Vergel del Conde de O'Reilly, consolidándose desde entonces como paseo público y lugar de encuentro ciudadano en la ribera del Guadalete. En 2004 fue declarado Bien de Interés Cultural, atendiendo a sus valores históricos, paisajísticos, estéticos y botánicos, ha recordado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que durante décadas el paseo central del parque estuvo caracterizado por una alineación singular de palmeras que formaban parte inseparable de su identidad visual. Sin embargo, a partir de 2008, la llegada de la plaga del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) provocó la pérdida progresiva de numerosos ejemplares, especialmente de la especie Phoenix canariensis, muy sensible a este insecto.

El alcalde ha explicado que la actuación actual responde a un criterio técnico, sostenible y patrimonial, apostando por la palmera datilera, una especie históricamente presente en el parque, más tolerante al picudo rojo y mejor adaptada al contexto urbano y climático de la ciudad.

Además, ha destacado que las palmeras se colocan a ras de suelo, sin alcorques, con un bordillo perimetral, y esta primera fase abarcará el tramo que va desde el bar Santa María hasta el antiguo kiosco del Romerijo. Posteriormente, se ejecutará una segunda fase para completar el resto del perímetro del parque. Igualmente, en esta intervención se rehabilitarán los grandes maceteros centrales, mejorando así la estética y el conjunto paisajístico del Parque Calderón.

"Estamos repoblando el Parque Calderón con las palmeras más similares a las originales, buscando una alineación homogénea en especie y altura, que permita un crecimiento uniforme y refuerce la estética del paseo", ha indicado Beardo, subrayando que se da además respuesta a una demanda reiterada de vecinos y residentes.

La intervención permite también ocupar los alcorques que habían quedado vacíos tras la pérdida de palmeras y corregir actuaciones anteriores no acordes con el carácter histórico del parque, reforzando su coherencia paisajística.

El Ayuntamiento ha recordado que esta actuación se enmarca dentro del proyecto global de mejora y puesta en valor del Parque Calderón y de la margen derecha del río Guadalete, sumándose a intervenciones recientes como la construcción del Paseo Fluvial y contribuyendo a completar la transformación de la fachada del casco histórico.