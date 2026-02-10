El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) realiza actuaciones de mejora en el CEIP Valdelagrana y CEIP José Luis Poullet

Germán Beardo en el CEIP Poullet. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado los CEIP Valdelagrana y CEIP José Luis Poullet para supervisar las actuaciones de mejora y mantenimiento que se están ejecutando en ambos centros educativos, con inversión municipal incluida en el Plan Integral de Reformas de Centros Educativos, así como otras líneas de financiación complementarias.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante su visita al CEIP Valdelagrana, el alcalde ha comprobado el avance de diversas obras de conservación y mejora del recinto escolar, orientadas a reforzar la seguridad, funcionalidad y confort de las instalaciones.

Entre las actuaciones ha destacado el asfaltado del patio para habilitar una nueva pista deportiva. También la sustitución de la canaleta de recogida de aguas del patio, la poda del arbolado, el arreglo de la valla exterior, la reparación del suelo de los baños y pequeñas intervenciones en el techo del comedor escolar.

En el CEIP José Luis Poullet, ubicado en la avenida del Menesteo, el alcalde ha comprobado el inicio de las obras de mejora de la pista deportiva del centro. Una actuación que se suma a intervenciones ya ejecutadas anteriormente, como la reforma de dos aulas, la mejora parcial del acerado del patio y la renovación del suelo de los baños.

El alcalde ha subrayado que todas estas intervenciones se realizan en estrecha coordinación con los equipos directivos y atendiendo a las demandas trasladadas por la comunidad educativa, "porque escuchar a los centros y actuar con planificación es la mejor forma de garantizar espacios educativos seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales".

Germán Beardo ha hecho hincapié en que "las inversiones en educación son inversiones de futuro y cada mejora en un colegio es una mejora en la calidad de vida de nuestros niños y de toda la comunidad educativa".

El Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), financiado íntegramente con fondos municipales, continuará desarrollándose durante el curso 2025/2026 en otros centros públicos de la ciudad, como CEIP Menesteo, Pinar Hondo, Cristóbal Colón, La Gaviota, Las Nieves, Las Dunas o Sericícola. Asimismo, ha destacado la colaboración institucional con la Diputación de Cádiz, que a través del programa Dipuinnova apoya actuaciones complementarias en centros concertados del municipio, que se incorporará al programa con financiación directa provincial.