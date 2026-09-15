Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) respalda al sector pesquero y reclama solución a los problemas de gestión de la lonja

Germán Beardo con representantes del sector pesquero portuense. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha trasladado su respaldo al sector pesquero de la ciudad, representado por la Asociación de Vendedores de Pescados (Asoven), la Asociación de Compradores (Asodeco) y la Asociación de Armadores, ante la situación que vienen padeciendo desde hace meses en relación con el funcionamiento del servicio de gestión de cobros y pagos de la lonja y el mercado mayorista.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha mantenido una reunión con representantes del sector para conocer de primera mano sus preocupaciones y reivindicaciones, después de que los problemas acumulados en los últimos meses hayan desembocado en una movilización del sector.

Beardo ha señalado que "el Ayuntamiento está al lado de los pescadores, compradores y vendedores y comparte su preocupación por una situación que está afectando directamente al normal desarrollo de una actividad económica fundamental para El Puerto y para muchas familias de la ciudad".

Así, ha considerado necesario que las cuestiones planteadas por las asociaciones sean atendidas y analizadas con la máxima diligencia, especialmente aquellas relacionadas con el sistema de cobros y pagos, la gestión de los avales y el funcionamiento del sistema informatizado de ventas, de manera que se garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones y se preserve la actividad comercial de la lonja y del mercado mayorista.

En este sentido, Germán Beardo ha reclamado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, como administración competente, que "escuche al sector, valore sus planteamientos y adopte las medidas que sean necesarias para dar una respuesta y recuperar la confianza de los operadores", mostrando su disposición a colaborar institucionalmente para contribuir a encontrar una solución.

El alcalde ha subrayado que "no se trata de generar confrontación, sino de resolver un problema que lleva demasiado tiempo sobre la mesa" y ha defendido la necesidad de que todas las partes trabajen desde el diálogo y la cooperación institucional, con el objetivo común de garantizar que la lonja y el mercado mayorista puedan desarrollar su actividad con normalidad, seguridad y garantías para todos los operadores.

Entre las cuestiones trasladadas por las asociaciones se encuentra su disconformidad con determinadas condiciones aplicadas en la gestión de los cobros y pagos, que, según manifiestan, no se corresponderían con las condiciones previstas para la prestación del servicio. El sector también reclama una solución a las cuestiones relacionadas con el sistema de garantías mediante avales y con las dificultades que está generando el sistema informatizado de ventas implantado en el mercado mayorista.

Sobre esta última cuestión, las asociaciones han trasladado que una amplia mayoría de los operadores mayoristas --14 de los 16 existentes-- ya comunicaron formalmente el pasado mes de mayo a la Autoridad Portuaria los problemas que estaban encontrando con el sistema, especialmente por su lentitud y las colas que genera durante las operaciones de venta.

"El Puerto necesita que su actividad pesquera tenga futuro, que nuestros pescadores puedan vender su producto con garantías y que los operadores que acuden diariamente a nuestras instalaciones puedan trabajar con normalidad. Vamos a estar pendientes y a disposición del sector para que sus reivindicaciones sean escuchadas y para que se encuentre una solución cuanto antes", ha afirmado Beardo.

El regidor portuense ha señalado además que el Ayuntamiento mantendrá una actitud de colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y con las asociaciones representativas del sector, entendiendo que el diálogo entre todas las partes debe ser la vía para superar las dificultades existentes.