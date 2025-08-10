El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) valora el inicio del ciclo 4Lunas con el dúo El Huerto de Ataecina

Grupo musical El Huerto de Ataecina en el ciclo de conciertos 4Lunas. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 10 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conciertos 4Lunas arrancó este sábado con la actuación del dúo gaditano El Huerto de Ataecina, que ofreció un emotivo concierto en el patio de la Casa de los Toruños, en pleno corazón del Parque Metropolitano de Los Toruños y La Algaida. La actividad, organizada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dentro de la programación El Puerto Verano 2025, contó con la colaboración de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

El evento congregó a numeroso público que, bajo una agradable noche de verano iluminada por la superluna, disfrutó de un ambiente único con entrada libre hasta completar aforo. José y Javi, integrantes de El Huerto de Ataecina, ofrecieron un repertorio cargado de emoción y originalidad, combinando flamenco y pop con letras llenas de sentimiento y experiencias personales.

El concejal de Juventud, José Ignacio González Nieto, estuvo presente en el concierto inaugural y ha destacado en una nota de prensa que "la calidad musical y el enorme carisma del grupo gaditano", felicitando a sus integrantes por "una actuación que ha emocionado y conectado con el público desde el comienzo".

Asimismo, ha animado a los jóvenes y a toda la ciudadanía a seguir participando en esta propuesta cultural veraniega: "4Lunas es una oportunidad única para disfrutar de la música en directo, la naturaleza y un ambiente incomparable en nuestro parque natural".

El ciclo continuará los próximos sábados de agosto, siempre a las 22:00 horas y en el mismo enclave. El 16 de agosto actuará El Aullido del Getxo; el 23 de agosto será el turno del cantautor Germán Morales, que ofrecerá una velada de baladas y flamenco fusión. Y el 30 de agosto cerrará el ciclo la banda Garrett and band con su propuesta de Americana Music.

Con esta nueva edición, "4Lunas se consolida como una de las grandes apuestas culturales del verano portuense", ofreciendo propuestas musicales de calidad en plena conexión con el entorno natural.