Ayuntamiento de El Puerto muestra apoyo al grupo mixto de jugadores veteranos Voleibol La Élite

El concejal de Deportes, José Ignacio González, visita al grupo de veteranos Voleibol La Élite, surgido del antiguo Club Voleibol Poullet de El Puerto - AYTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), José Ignacio González, ha visitado este domingo al grupo mixto de jugadores veteranos Voleibol La Élite, formado por antiguos integrantes del histórico Club Voleibol Poullet.

Durante el encuentro, celebrado en un ambiente distendido, el edil ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a los 19 integrantes del equipo --entre ellos, dos jugadores masculinos--, interesándose por su trayectoria y objetivos.

El grupo, que comenzó su andadura el pasado 29 de octubre de 2024 tras una reunión informal durante un desayuno, ha mantenido desde entonces una dinámica de entrenamientos y participación en torneos, en los que ya han cosechado tres victorias y un tercer puesto en el último campeonato disputado, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

"Es admirable cómo este grupo ha sabido reencontrarse con el deporte y, desde la amistad y la pasión por el voleibol, seguir creciendo y fomentando valores de compañerismo y esfuerzo. Desde la Concejalía de Deportes queremos acompañarlos en este camino y brindarles nuestro apoyo para que puedan alcanzar nuevas metas", ha destacado José Ignacio González durante la visita.

El concejal también ha reiterado el compromiso del área de Deportes con el deporte inclusivo, el envejecimiento activo y el fomento del deporte base y amateur, pilares fundamentales en la estrategia municipal.

El equipo, que ahora se presenta bajo el nombre de Voleibol La Élite, ha manifestado su intención de formalizarse como club deportivo y continuar participando en torneos locales y regionales, "llevando el nombre de El Puerto con orgullo".