El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) pide a Costas la paralización del desalojo en la Isla del Trocadero

Isla del Trocadero en Puerto Real. - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha reclamado a la Demarcación de Costas la suspensión del proceso de desalojo de las casetas de la Isla del Trocadero, tras la notificación de apertura de 159 expedientes de recuperación de dominio público acordada el pasado 12 de enero. La resolución concede diez días para abandonar el terreno y retirar las construcciones, aunque la mayoría de los afectados aseguran no haber tenido conocimiento previo del procedimiento, según ha explicado.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que solicita que Costas no avance en la aplicación de esta medida sin antes establecer un marco de diálogo y planificación que permita ordenar este espacio conforme a criterios medioambientales, sociales e históricos.

Por su parte, el gobierno local propone elaborar un plan conjunto que defina un uso compatible con la protección del entorno y reconozca el valor cultural de una actividad que forma parte de la identidad puertorrealeña.

En este sentido ha recordado que las casetas del Trocadero, levantadas hace décadas por pescadores locales, representan un "testimonio vivo de la pesca artesanal y de una forma de vida estrechamente vinculada a la Bahía". Por ello, el Ayuntamiento considera que la recuperación de este espacio "debe partir de la regulación de la actividad y no de su erradicación".

Para el gobierno local, "la meta debe ser convertir la Isla del Trocadero en un referente medioambiental e histórico desde la colaboración entre administraciones".