El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) forma en materia de igualdad a más de 3.400 niños y adolescentes

La concejal de Igualdad, Silvia Gómez. - AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARIA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado a 31 de enero el balance de actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2025, "un ejercicio marcado por el refuerzo de la prevención, la educación en valores, la atención integral a las mujeres y la presencia activa del Ayuntamiento en los principales eventos de la ciudad para garantizar espacios seguros y libres de violencia".

Durante 2025, la Concejalía de Igualdad ha desarrollado una oferta educativa municipal en centros de infantil, primaria y secundaria, alcanzando a más de 3.400 niños y adolescentes de la ciudad. Programas como 'Animación a la lectura y educación en valores', 'Las niñas no están fuera de juego', 'Yo también colaboro', 'Vamos a querernos bien' y 'Prevención de la violencia sexual en adolescentes' han permitido trabajar la igualdad, la corresponsabilidad y la detección precoz de la violencia machista desde edades tempranas.

La concejal de Igualdad, Silvia Gómez, ha subrayado en una nota de prensa que "este balance refleja un compromiso firme y constante del equipo de gobierno de Germán Beardo con la igualdad real entre mujeres y hombres, que se traduce en políticas públicas útiles, cercanas y con impacto directo en la vida de las personas". "La prevención es clave si queremos una sociedad más justa e igualitaria. Educar hoy es proteger mañana", ha señalado la concejal, destacando especialmente el trabajo con adolescentes ante el aumento de conductas de riesgo y violencia en edades cada vez más tempranas.

El Ayuntamiento ha reforzado su implicación en las principales conmemoraciones, como el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la entrega de los Premios Menesteo, y el 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con actos institucionales, campañas de sensibilización y el minuto de silencio de la Corporación Municipal.

En este marco, se ha impulsado la campaña 'El porno es violencia', dirigida a concienciar sobre el impacto del consumo de pornografía en la normalización de la violencia sexual. Uno de los hitos del año ha sido el Programa de Mediadores para la Eliminación de la Violencia de Género, desarrollado en siete institutos de la ciudad, con la participación de 86 jóvenes.

Este programa convierte al propio alumnado en agente activo contra la violencia machista, la discriminación y la LGTBIfobia, culminando con un encuentro intercentros celebrado en La Casa de los Toruños. "Confiar en nuestra juventud es apostar por un cambio real y duradero", ha destacado la responsable municipal.

La Concejalía ha desplegado Puntos Violeta en eventos multitudinarios como la Motorada, la Feria de Primavera, el festival Puro Latino y Monkey Week, con más de 2.500 personas atendidas e informadas. Estos espacios se han consolidado como una herramienta fundamental de prevención, información y atención inmediata. "Queremos una ciudad que disfrute, pero que lo haga con seguridad, respeto y tolerancia cero frente a cualquier agresión", ha afirmado la concejal.

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) ha sido, un año más, uno de los pilares fundamentales del área con 568 atenciones profesionales realizadas en 2025 entre el servicio de igualdad, la asesoría jurídica y el servicio psicológico, este último reforzado desde el mes de junio.

La asesoría jurídica ha atendido a 260 consultas, muchas de ellas relacionadas con divorcios, custodias, impago de pensiones y violencia de género, resolviendo más del 70% de las demandas planteadas. Además, se ha gestionado el servicio Atenpro para mujeres víctimas de violencia machista (tele asistencia móvil gestionado por Cruz Roja para reforzar la seguridad de las víctimas) y se ha reforzado la coordinación con Policía Nacional, Servicios Sociales y otras administraciones.

Por su parte, el servicio psicológico ha atendido de junio a diciembre a 85 mujeres, la mayoría víctimas de violencia de género o en procesos de ruptura, así como a menores afectados, trabajando la recuperación emocional, la autoestima y la creación de relaciones saludables.

La concejal de Igualdad ha concluido señalando que "este balance demuestra que la igualdad no es un eslogan, sino una política pública prioritaria para este equipo de Gobierno. Seguiremos reforzando recursos, ampliando programas y trabajando de la mano de otras administraciones y entidades para que ninguna mujer se sienta sola". Por último, Silvia Gómez quiere expresar su agradecimiento a todo el equipo humano de la Concejalía de Igualdad, cuyo compromiso y dedicación hacen posible que este proyecto sea un logro real.