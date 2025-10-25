El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) homenajea a Juan Cebrián con exposición 'Y en el fondo del espejo'

El teniente de alcalde de Cultura de El Puerto de Santa María (Cádiz), en la inauguración de la exposición 'Y en el fondo del espejo (Homenaje a Juan Cebrián', en la sala de exposiciones del Centro Cultural Alfonso X El Sabio. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Enrique Iglesias, junto a "numerosos artistas, familiars y amigos de Juan Cebrián" y a público interesado se han sumado al homenaje a "una figura fundamental de la vida cultural portuense" a través de la inauguración de la exposición 'Y en el fondod el espejo 'Homenaje a Juan Cebrián', en la sala de exposiciones del Centro Cultural Alfonso X El Sabio.

Así lo ha detallado el Consistorio local en una nota, que ha apuntado que esta muestra colectiva "reúne obras de artistas y amigos de Cebrián, quienes han querido rendir tributo a su legado" y han reconocido su aportación a la cultura local.

En este sentido, Iglesias ha subrayado que este homenaje constituye un gesto de gratitud hacia quien fue un "anfitrión del espíritu creativo", y ha añadido que Juan abrió las puertas de su casa a distintas generaciones de artistas "durante décadas".

"Esta exposición es tanto un homenaje como un acto de gratitud", ha estimado el teniente de alcalde, "por su mirada generosa y su apuesta por el talento local, por ser testigo y cómplice de tantas historias".

En contexto, ha señalado que las obras que forman parte de la muestra son testimonio de "una conexión profunda entre arte y vida", y celebran que la cultura "no necesita grandes escenarios para brillar, solo lugares honestos y personas que crean en ella".

Asimismo, el concejal ha concretado que que "la cultura en El Puerto no necesita grandes escenarios para brillar", tan solo necesita de "espacios y personas comprometidas" y de "iniciativas como esta" para que los ciudadanos "pueden disfrutar de propuestas artísticas cercanas y variadas, que fortalecen nuestra identidad cultural y acercan el arte a todos".

Al hilo, el Consistorio local ha indicado que los artistas participantes en la exposición son Joaquín Arias, Juan Ariza, Francisco Barrera, Manu Basallote, Juan Carlos Busutil, Lola Caballero, Javier Cala, Lolo Chaparro, Jotadeuve, Luis Gómez Macpherson, José Gómez Pineda, Antonio Herrera, Julio Jiménez, Eu Lara, Juan Antonio León, María Lizaso, Beatriz Mateos, JM Medina, Enrique Mellado, Fran Mesa, Manolo Mesa, Joaquín Moreno, Pepe Palacios, Carmelo Pariza, Keka Raffo, Alberto Reina, Cosimo Rocco, Pepe Ruiz, Daniel Sueiras y Eli Zunzunegui.

En concreto, la exposición 'Y en el fondo del espejo (Homenaje a Juan Cebrián)', libre hasta completar aforo, podrá visitarse hasta el 15 de noviembre en la sala de exposiciones del Centro Cultural Alfonso X El Sabio, en horario de lunes a viernes de 10,30 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y los sábados de 10,30 a 13,30 horas.