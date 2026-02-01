Ayuntamiento recibe subvención de más 100.000 euros de Junta para el programa 'Cádiz, cuida y concilia'

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha resultado beneficiario de una subvención de más de 100.000 euros concedida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta, en el marco de la convocatoria del Plan Corresponsables, destinada al desarrollo del programa municipal 'Cádiz, cuida y concilia' 2025/2026.

Según una nota del ayuntamiento, la subvención aprobada asciende a 102.361,81 euros, cantidad que permitirá cofinanciar este programa junto a la aportación del Consistorio gaditano de 138.642,03 euros, alcanzando una inversión total de 241.003,84 euros.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha recordado que "este programa tiene como finalidad impulsar actuaciones que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como fomentar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, facilitando recursos de apoyo a las familias gaditanas".

Asimismo, ha manifestado que "la concesión de esta ayuda supone un respaldo a las políticas municipales en materia de conciliación y permite dar continuidad a las acciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en este ámbito, reforzando los servicios destinados al cuidado y apoyo a las familias".

Otero ha asegurado que "con iniciativas como 'Cádiz, cuida y concilia', reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la creación de servicios que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía gaditana", al mismo tiempo que ha agradecido "la colaboración institucional que ha hecho posible este respaldo y seguiremos trabajando para que este programa tenga un impacto positivo y visible en la vida de nuestros vecinos y vecinas".