El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) arranca con los preparativos y la programación para la Navidad 2025

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado este sábado que volverá a convertirse en esta Navidad en un punto de encuentro de visitantes de toda la provincia y de Andalucía, reforzando la imagen que en los últimos años "ha sido reconocida por medios nacionales y por el sector turístico".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Plaza del Rey continuará siendo el "gran epicentro" navideño, pero este año con una nueva evolución, ya que la decoración de la propia plaza se integrará muchos más en la propia estética cuidada del edificio consistorial que se ha convertido en un símbolo y una imagen icónica.

Así, ha indicado que en el atrio del Ayuntamiento, se instalará un gran elemento escenográfico central de inspiración navideña. Se trata de una pieza de tiovivo ornamental que ocupará los tres arcos centrales de la fachada, con unas dimensiones aproximadas de siete metros de altura.

Tres caballos a distintas alturas que contará además con un sistema de iluminación artística diseñado para resaltar cada elemento. A su juicio, este conjunto se convertirá en el elemento de mayor impacto visual de la campaña, reforzando el papel del edificio consistorial como icono de la Navidad isleña.

Asimismo, ha afirmado que la fachada se completa con imponentes coronas navideñas de carácter vegetal y una valla decorativa -realizada con elementos ya presentes en el atrio-, todo ello en los clásicos tonos rojos y dorados.

En la plaza se mantendrá el tradicional árbol de Navidad, que durante estos años ha adquirido un especial protagonismo, con una imagen natural, verde, y la decoración tradicional de bolas de navidad, al que se sumarán nuevas piezas decorativas que enriquecerán el entorno y lo vincularán aún más con la fachada del Ayuntamiento.

Si bien Casa de Papá Noel se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles, con miles de visitantes durante todos los días previos al 24 de diciembre, este año volverá a ser uno de los grandes atractivos para los más pequeños, aunque contará con una novedad: su fachada estará abierta para permitir contemplar el interior.

De esta manera, tanto aquellos que accedan a la misma para la tan demandada foto junto a Papá Noel, como los que paseen por el exterior podrán disfrutar de esta actividad. La casa, que se situará bajo el gran árbol de Navidad podrá ser visitada desde el 5 de diciembre hasta el día 24.

NUEVA RECEPCIÓN DEL HERALDO

Como novedad, este año y por primera vez, la ciudad contará con la Recepción del Heraldo. Se trata de una nueva estancia que permitirá a los niños visitar, en la Plaza del Rey, en el mismo lugar que anteriormente ocupaba la Casa de Papá Noel, pero ahora totalmente tematizado para acoger a este especial personaje real.

La Recepción del Heraldo estará abierta del 27 de diciembre al 4 de enero de 2026, ampliando así los días de recogida de cartas, que antes se limitaban a la jornada del 4 de enero. De este modo, se ofrece a los niños una experiencia más amplia y cercana. El motivo de este emplazamiento en la plaza del Rey es que permitirá vincularla con la estancia de Sus Majestades Los Reyes Magos, que por primera vez estará en el propio edificio del Ayuntamiento.

Este lugar se transformará en un espacio mágico que, por sus características arquitectónicas, la majestuosidad de sus elementos y la cuidada decoración navideña, lo convertirán en un enclave especial para esta estancia real, que atraerá a numerosos visitantes. Además, compartirá protagonismo con otro de los símbolos de la Navidad isleña: el Belén Municipal, instalado en la planta baja.

Un nuevo escenario La Plaza del Rey contará también con dos escenarios para dinamizar la programación cultural: el gran escenario del atrio, reservado para los momentos más emblemáticos como el encendido del alumbrado y la llegada de los Reyes Magos, y un segundo escenario de menor tamaño, también incorporado en este año, pensado principalmente para el público infantil.

Este escenario, más pequeño y decorado con esmero, ofrecerá todos los fines de semana y días especiales espectáculos de cuentacuentos, teatro, música y propuestas circenses diseñadas para el disfrute de los más pequeños.

Un escenario integrado bajo el gran árbol de navidad, que va a permitir por su dimensión, altura y ubicación una mayor interacción, cercanía con el público, participación e integración con el resto de elementos de la plaza.

La oferta se completa con el tren navideño, que recorrerá diferentes puntos de la ciudad y tendrá su pequeña estación de acceso en una de las esquinas de la Plaza del Rey. Este elemento servirá también como punto de encuentro para todos aquellos que quieran fotografiarse, además de servir como señal de ubicación de la parada del propio tren de la Navidad.

El Consistorio ha publicado los pliegos de condiciones técnicas para la licitación de las empresas que se encargarán de la tematización y montaje de los diferentes espacios, un paso decisivo que permitirá dar forma a una campaña navideña cargada de novedades y con un marcado acento en la dinamización urbana.

Con estas novedades, y otras de las que se irá informando próximamente, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de convertir la Navidad en un motor de dinamización urbana, cohesión social y proyección turística, consolidando a San Fernando como referente en la Bahía de Cádiz y más allá.