El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) inicia la renovación del césped del campo de fútbol uno de la Ciudad Deportiva

Obras de sustitución del césped artificial del campo de Fútbol número uno de la Ciudad Deportiva Bahía Sur en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha iniciado las obras de sustitución del césped artificial del campo de Fútbol número uno de la Ciudad Deportiva Bahía Sur, una actuación que responde a la alta demanda de uso de estas instalaciones y al desgaste que presentaba la superficie tras años de actividad continuada.

Este campo ha sido utilizado de manera intensiva por numerosas personas usuarias y colectivos deportivos de la ciudad, entre ellos el Club Bahía, una entidad que cuenta con más de 400 niños y niñas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La instalación ha permanecido en uso hasta antes de la Semana Santa, momento en el que se ha procedido a su cierre para acometer las obras. Desde entonces, el Ayuntamiento ha habilitado espacios alternativos para que los equipos y deportistas puedan continuar desarrollando su actividad con normalidad.

Los trabajos de remodelación comenzaron a principios de semana con la retirada del césped antiguo. Una vez finalizada esta fase, se acometerán labores de impermeabilización de la superficie, una actuación para evitar filtraciones hacia las instalaciones situadas bajo el campo, que forman parte del Centro Comercial Bahía Sur.

Esta intervención de impermeabilización cuenta con una inversión de 450.000 euros, sufragada por la Comunidad de Propietarios de Bahía Sur, y tiene un plazo de ejecución estimado de tres meses, con el objetivo de que el terreno quede en perfectas condiciones para instalar el nuevo césped y, además, para que no se produzcan filtraciones.

Posteriormente, se procederá a la instalación del nuevo césped sintético, que cubrirá una superficie total de 5.051,36 metros cuadrados.

Se trata de un modelo sin relleno, diseñado para ofrecer una experiencia de juego más natural, segura y de alto nivel, además de destacar por su ligereza y facilidad de mantenimiento.

El nuevo terreno de juego incluirá las correspondientes líneas de marcaje conforme a la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Estas estarán integradas en el propio césped, mediante un sistema de inserción y encolado, e incluirán un campo de fútbol 11 en disposición longitudinal, marcado en color blanco, así como dos campos de fútbol 7 en disposición transversal, señalizados en color amarillo o azul.

Desde el Ayuntamiento se enmarca esta actuación dentro de la estrategia de mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales.

En este sentido, ha subrayado "las inversiones continuas" destinadas al mantenimiento y renovación de espacios deportivos, así como el impulso a nuevas infraestructuras.

Entre estas iniciativas destacan las obras del futuro estadio de atletismo, que continúan avanzando según lo previsto, o la reciente renovación del césped del campo Pablo Negre. En este último caso, la instalación de un campo de tecnología "dry" supone "un importante avance" en términos de sostenibilidad, ya que permite un ahorro estimado de hasta seis millones de litros de agua al año, dependiendo del uso, las condiciones climáticas y las necesidades de riego que tendría un campo convencional.