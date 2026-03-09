El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) cifra en dos millones de euros los daños provocados por el tren de borrascas

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, con el concejal de Proyectos Estratégicos y Financiación Exterior, Alfonso Valdivia. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha solicitado ya a las distintas administraciones un importe total de 2.081.441 euros en concepto de ayudas para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas de enero y febrero.

Según ha indicado en una nota, la Delegación de Proyectos Estratégicos y Financiación Exterior, que dirige el concejal Alfonso Valdivia, ha coordinado las gestiones para solicitar las ayudas económicas que destinan administraciones a sufragar los gastos ocasionados a los ayuntamientos por las borrascas de principios de año.

En este sentido, ha apuntado que tras semanas de trabajo técnico y de evaluación sobre el terreno, los estudios cifran los gastos en más de dos millones de euros. Así, hace unos días se envió la solicitud a la línea de ayudas al Gobierno de España y este lunes se ha hecho lo mismo con las de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha explicado que los daños se han registrado en instalaciones edificios municipales, parques infantiles, elementos urbanos, instalaciones deportivas, playas, caminos y viarios. Aunque la valoración prácticamente está finalizada, queda por concretar lo relativo a caminos rurales, así como los gastos extraordinarios que tuvieron que afrontar las distintas delegaciones del Ayuntamiento durante los días de la borrasca y en las jornadas posteriores, relacionados con labores de emergencia, limpieza y actuaciones urgentes.

El concejal de Proyectos Estratégicos y Financiación Exterior, Alfonso Valdivia, ha señalado que "se ha realizado un trabajo muy exhaustivo por parte de los técnicos municipales para evaluar los daños producidos por el temporal". "A día de hoy podemos ofrecer una cifra muy fiable del impacto económico, que supera los dos millones de euros, y que ya ha sido trasladada a las distintas administraciones para poder acceder a las ayudas correspondientes", ha concluido.