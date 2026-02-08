El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) comienza los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica

Una de las zonas inundadas en el municipio de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que ha comenzado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica en el municipio, según ha desvelado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha señalado que se ha comenzado a valorar los desperfectos que los temporales han causado en el municipio, aunque se necesitarán varios días para conocer el alcance de todos los daños.

En una nota, ha recordado que el municipio ha sufrido de manera especialmente grave los efectos de las recientes borrascas que han ocasionado importantes daños materiales, económicos y sociales. En este sentido, ha añadido que en el momento en que se hayan cuantificado todos los daños se solicitará que San Roque sea declarada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que se ha conocido siempre como zona catastrófica.

Por su parte, varios concejales del Ayuntamiento han recorrido en la mañana de este domingo las áreas del municipio que han sufrido los efectos de las últimas borrascas, con el objetivo de comprobar sobre el terreno el alcance de los daños y coordinar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad lo antes posible

Así, han podido ver el estado de los lugares y también visitar a los vecinos y asegurarles todo el apoyo municipal ahora que se tiene que arreglar todo lo dañado. Por su parte, la edil Eva Gil, responsable de la zona Norte, ha visitado a los vecinos de San Enrique de Guadiaro, que han sufrido el paso de las borrascas con daños materiales en sus pertenencias y propiedades.

Gil ha señalado que lo único positivo es que no han existido daños personales, pero que las pérdidas restantes causan "tristeza y dolor" porque "muchos de ellos lo han perdido todo", desde maquinaria hasta objetos de valor sentimental.

Por otra parte, la teniente de alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, junto Esperanza Pérez, Coordinadora de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, ha visitado la zona del Valle de San Enrique y a sus habitantes afectados, señalando que "lo que se han encontrado supera lo que pensaban que se iban a encontrar, porque ahora que se ha retirado el agua caída se ven más destrozos severos provocados por las borrascas".

Jiménez ha explicado que "antes se ha vivido la etapa de mantener a salvo los vecinos, alojándolos en los pabellones o dándoles materiales para sellar sus viviendas y que no les entrara el agua, y ahora empieza la fase de limpieza y retirado de todo lo destrozado por la borrasca para intentar volver a recomponer todas las zonas dañadas, pero aún queda mucho tiempo para que todo vuelva a ser lo que era".