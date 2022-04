Bahía Sur inaugura este viernes la exposición de la Asociación de Amigos Fotógrafos, 'La hora azul'

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur inaugura, este viernes a las 19,00 horas, la muestra 'La hora azul', un proyecto de la Asociación de Amigos Fotógrafos (AAF) que estará expuesta hasta finales de abril y que pretende homenajear, un año más, a la ciudad gaditana de San Fernando a través de la fotografía de sus paisajes y horas azules. La muestra recorrerá diferentes ciudades de la geografía nacional.

La inauguración de la exposición correrá a cargo del presidente de la asociación fotográfica, José María Cantero, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, María José Foncubierta, y el gerente comercial de Bahía Sur, Pablo Vivancos, para apoyar un proyecto que pretende "no solo plasmar la embelesadora mirada hacia un entorno natural único, sino también el recorrido del paso de sus gentes por la ciudad en sus quehaceres y transportes cotidianos para vislumbrar desde fuera el acorde de vida de esta Isla", ha expresado Vivancos.

La colección está compuesta por 28 obras a todo color, divididas en tres escenarios principales. En el primero de ellos se destacan las caprichosas formas de la naturaleza que cautivan aún a diario la mirada de los nativos de la bahía de Cádiz y aún más de la de sus visitantes.

La segunda serie se recrea en el quehacer de la ciudad y sus gentes desde el amanecer hasta el ocaso; y en el tercero es el transporte de La Isla el que cobra protagonismo, desde la barca hasta el crucero, pasando por el tren que recorre desde sus ventanas el paraje natural de un entorno único de la provincia de Cádiz.

La singularidad de esta exposición radica en la particular visión de cada uno de sus autores, capaces cada uno de encontrar y plasmar la magia en un rincón diferente de La Isla. "La Asociacio?n de Amigos Foto?grafos es el resultado del empen?o de un grupo de amigos aficionados a la fotografi?a que hace casi una década se reunieron y asociaron en varios puntos de la geografía española para poner en su objetivo de cámara algunos de los mejores enclaves de la península y nos encontraron en La Isla", ha afirmado Vivancos.

Desde Bahía Sur, "estamos además comprometidos no solo con proteger el ecosistema donde nos emplazamos, sino también con apoyar el talento joven y local que no solo emprende, si no que incrementa el valor de nuestra ciudad colocándola en el mapa y haciendo que el trabajo de nuestros vecinos sea reconocido a nivel mundial", ha concluido el gerente del centro comercial.

