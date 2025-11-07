La bailaora María Moreno inaugurará el alumbrado extraordinario de Navidad en Cádiz el próximo 28 de noviembre

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad se celebrará el viernes 28 de noviembre a partir de las 19 horas en la plaza de San Juan de Dios, así como que este año será la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno la protagonista del acto inaugural de iluminación.

A partir de ahí, según ha señalado en una nota, empezará oficialmente el programa de Navidad que se ha preparado por parte del Ayuntamiento de Cádiz para esta edición y que se dará a conocer próximamente.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el que podrán comenzar de manera inminente las obras de sustitución de la cubierta de la nave municipal situada en la calle Prado del Rey en la Zona Franca.

Esta nave pertenece a la delegación municipal de Fiestas y contaba con problemas de filtraciones que van a ser reparadas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 174.415 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Ágora Conservación del Patrimonio las obras de reparación del intradós de las bóvedas de las Puertas de Tierra, donde ya se acometieron unas obras de emergencia ante la aparición de filtraciones. Los trabajos están presupuestados en 60.204 euros y se ejecutarán en un mes.

Según ha explicado, esta actuación es independiente a la rehabilitación de todo el frente de las Puertas de Tierra prevista por parte de este Equipo de Gobierno y que se financiará, junto con las obras del antiguo cementerio y las de la avenida de Astilleros, con cargo al crédito de 27 millones de euros.