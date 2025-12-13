El Baluarte de los Mártires de Cádiz acoge la convivencia navideña de las personas mayores de 60 años

Imagen de archivo del cartel de la convivencia navideña. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Personas Mayores del Ayuntamiento de Cádiz celebrará un año más con motivo de las fechas navideñas un encuentro para personas mayores de 60 años en el Baluarte de los Mártires el próximo jueves 18 de diciembre desde las 18,00 horas.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que la entrada será libre hasta completar aforo, y las personas mayores de 60 años podrán venir acompañadas de algún familiar menor de esta edad. El encuentro contará con baile con música en directo y una barra de bar con bebidas y aperitivos.

Por su pate, la concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha animado a toda la población mayor de 60 años a participar en este "espacio de ocio y convivencia", al tiempo que ha explicado que una sociedad como la actual, en la que las personas mayores asumen una gran responsabilidad familiar con hijos y nietos, así como tareas domésticas y sostén económico, "se hace más importante aún ofrecer momentos como éste, una tarde de esparcimiento y diversión que facilita las relaciones sociales y ofrece la posibilidad de disfrutar en comunidad".

Así, Martín ha destacado la importancia de crear redes de apoyo y promover, desde la administración local junto con el resto de instituciones, entidades sociales y ciudadanía, iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, "tan necesario para combatir la soledad no deseada y garantizar una salud y bienestar en estas edades".