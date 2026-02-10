Bares y supermercados de Grazalema (Cádiz) donarán alimentos perecederos a Ronda para mantener a los desalojados

Imagen de evacuados en el pabellón de Ronda (Málaga). ARCHIVO. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha informado que varios propietarios de establecimientos de hostelería y supermercados de la Grazalema han accedido en la tarde de este martes al municipio para recoger alimentos perecederos que serán donados en Ronda (Málaga) como colaboración al mantenimiento de los vecinos que se encuentran allí desplazados desde el pasado jueves.

En el pabellón El Fuerte de Ronda se facilita cada día a los desplazados desayunos y comidas, además de servir de punto de reunión para los vecinos, que ante esta situación buscan estar juntos.

Según ha informado el Instituto Armado, se ha vuelto a acompañar a dos grupos de vecinos de Grazalema para recoger enseres, medicinas y otros elementos que faciliten su estancia en las ubicaciones donde se encuentran desplazados desde el pasado jueves 5 de febrero, cuando tuvieron que abandonar el pueblo por un desalojo completo del mismo ante riesgo de desprendimiento.

Tal y como ya se iniciara el pasado domingo, la Guardia Civil está coordinando el acceso a Grazalema de sus vecinos, previa autorización de la Junta de Andalucía, acompañándolos a recoger enseres y para la atención de animales domésticos que sigan allí.

El domingo fueron 191 los vecinos que pudieron volver por unos minutos a sus casas, después de que se haya coordinado este procedimiento con el Ayuntamiento y las instituciones implicadas en garantizar la seguridad de los afectados.

Este martes, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que Grazalema "evidentemente queda como población más afectada gravemente y en la que puede durar más la recuperación y la vuelta a la normalidad".

El desalojo de los vecinos "va a durar", según ha manifestado el consejero, que ha añadido que, "hasta que no tengamos los informes técnicos pertinentes, no van a volver", y es ahí donde ha apuntado que "hasta que no se vea el comportamiento poslluvia no se van a tener nuevos informes técnicos que avalen la vuelta de los vecinos".

Además, científicos y técnicos siguen trabajando en el pueblo para "garantizar una vuelta segura", como ha informado este martes el alcalde, Carlos Javier García.