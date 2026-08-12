Los Barrios (Cádiz) pone en marcha un dispositivo de vigilancia para reforzar la seguridad durante el eclipse

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LOS BARRIOS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha informado de que establecerá este miércoles un dispositivo especial de vigilancia preventiva con motivo del eclipse solar de esta tarde, ante la posible afluencia de personas en la playa de Palmones, espacios naturales y zonas periurbanas que habitualmente registran una menor presencia de usuarios.

El operativo tiene como finalidad reforzar la prevención y la seguridad en estos enclaves, teniendo en cuenta que el fenómeno astronómico puede propiciar que vecinos y visitantes se desplacen hasta lugares "poco habituales o desconocidos" para contemplar el fenómeno, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El delegado municipal de Palmones, José Antonio Gómez, ha informado sobre la ampliación del servicio de socorrismo en la playa de Palmones para garantizar la seguridad de los usuarios que permanezcan en la playa durante el eclipse, teniendo en cuenta además que este miércoles hay aviso por mar de fondo y fuertes corrientes.

De esta manera, voluntarios de Protección Civil realizarán labores de vigilancia y prevención y "estarán atentos" a posibles incidencias relacionadas con la afluencia de personas, especialmente en la playa, senderos, caminos y otros puntos del entorno natural del municipio barreño.

Desde Protección Civil se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que durante la jornada del eclipse se mantengan las mismas medidas de precaución que en cualquier actividad desarrollada en la playa o en el medio natural, evitando acceder a zonas de difícil acceso o desconocidas y siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.