Benaocaz celebra el domingo la suelta del toro enmaromado y San Roque su fiesta el toro del aguardiente el lunes

Imagen de uno de los toros que se soltarán el fin de semana en Benaocaz. - AYUNTAMIENTO DE BENAOCAZ

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios gaditanos de Benaocaz y San Roque van a celebrar el domingo y el lunes, respectivamente, la suelta de varios toros con motivo de sus fiestas patronales y ferias.

Según la información recabada por Europa Press, Benaocaz acogerá el domingo por sus calles su tradicional suelta del toro enmaromado, que supone que las reses recorran varias calles del pueblo guiados por unas cuerdas gruesas, una actividad que se enmarca dentro de la Feria y Fiestas del municipio, que comenzó el jueves 14 de agosto y se prolongará hasta el domingo 17.

Está previsto que en total cuatro toros salgan del matadero de forma individual, de tal forma que dos lo harán este viernes 15 de agosto, festivo nacional, a las 12,30 horas y a las 19,30 horas, en lo que será el tradicional festejo del Toro de Cuerda a cargo de la Peña Toro y Maroma. Los otros dos serán soltados el domingo con el mismo horario que en la jornada anterior en la fiesta del toro enmaromado.

La singularidad de esta actividad se encuentra, además, en que los animales recorren las calles de Benaocaz sujetos con las maromas --cuerdas gruesas-- para que éste se pueda ser guiado. Una vez que el toro cumple con el recorrido, vuelve al matadero.

Por su parte, en San Roque, en la comarca del Campo de Gibraltar, su fiesta el toro del aguardiente será el lunes 18 de agosto. La suelta se producirá en las inmediaciones de la barriada de la Paz, y el recorrido será hasta la plaza de toros a través de un pasillo realizado a tal efecto en la calle y en el descampado junto a la plaza.

Esta tradición tiene siglos de historia pero cumple este año 47 años desde su recuperación en el año 1978. Su singularidad radica en que una hora antes de la suelta del toro, miembros de la Peña Cultural Taurina Toro del Aguardiente reparten un chupito de aguardiente entre los presentes.

La fiesta empezará a las siete de la mañana, cuando se abra el cajón para que el toro, de nombre 'Empaquetado', de la ganadería Marcos Núñez, haga su recorrido ensogado y custodiado por los miembros de la Peña para garantizar la seguridad de los corredores.

Además, del 22 al 25 de agosto será Grazalema quien celebre sus Fiestas Mayores también con la suelta de seis toros por sus calles. Aquí está previsto que los encierros se celebren el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de agosto, con dos astados cada día. En concreto, el primer día se hará desde las 19,00 horas y los días restantes a las 12,00 horas del mediodía.

En este caso, esta suelta de toros se celebra dentro del concurso de ganaderías que acoge el municipio durante sus Fiestas Mayores. El recorrido, de unos 300 metros, será entre la plaza de España y la fuente de Puentezuela.