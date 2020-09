Bendodo ve "preocupante" que en plena pandemia "esté en la agenda prioritaria" del Gobierno los indultos del 'Procés'

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha calificado de "preocupante" el anuncio del comienzo de tramitación de los indultos para los condenados en el juicio del 'Procés', ya que "no debe estar en la agenda prioritaria de un Gobierno en plena pandemia, en un país que desgraciadamente está liderando el ranking de mayor número de contagios y de fallecidos por habitantes del conjunto de Europa".

En declaraciones a los periodistas, Bendodo ha afirmado que el Gobierno "debe estar centrado el esfuerzo en esta cuestión", por lo que "van a tener que explicar, porque la gente no lo entiende, que el Gobierno de PSOE y Podemos esté ultimando los indultos para los que dieron un golpe de mano en Cataluña".

En este sentido, ha insistido en que "el Gobierno plantea un indulto para los que intentaron romper la unidad del Estado español, la convivencia de todos los españoles, los que están en la cárcel o han estado por saltarse las normas y la Constitución, además de estar preparando la mesa de diálogo con los independentistas".

"No es de recibo plantear una mesa de dialogo con los independentistas, negociar unos presupuestos con los herederos de ETA, acercar presos etarras mientras se desprecia a otras comunidades autónomas como Andalucía en la peor crisis sanitaria y económica del siglo XXI", ha añadido.

Bendodo ha manifestado que "la prioridad no es acercarse a ETA o acercar los presos de ETA, no es indultar a los que rompieron la Constitución y la unidad con un golpe de Estado independetista en Cataluña, la prioridad tiene que ser atender a las personas, evitar que la crisis económica se convierta en una crisis social, evitar que los ERTE se coniverta en ERE, no una estrategia cortoplacista de equilibrios territoriales y de apoyo parlamentario".

Finalmente, Bendodo ha afirmado que "nunca un Gobierno tuvo tan cambiada las prioridades y por tanto hizo tanto daño en tan poco tiempo por tener cambiada las prioridades". "Un Gobierno con las prioridades cambiadas en el peor momento de la pandemia le está haciendo daño a España", ha conluido.