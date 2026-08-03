Reabierta la A-7 en Algeciras (Cádiz) tras quedar controlado un incendio de pastos en la zona de Los Alamillos

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han dado por controlado sobre las 03.00 horas de este lunes 3 de agosto el incendio declarado en la tarde de este domingo en la zona de Los Alamillos y Aguamarina de la localidad gaditana de Algeciras, lo que ha permitido restablecer el tráfico en la autovía A-7 en sentido Cádiz que quedó cortado por la cercanía de las llamas.

Según informa el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en un comunicado, efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz continúan trabajando en la zona para lograr la extinción del incendio ante la posibilidad de pequeños conatos por tuberías de PVC existentes en la zona.

Según las primeras investigaciones, el fuego se inició con dos focos, uno en la avenida Aguamarina y otro frente al Parque de Bomberos, en Los Alamillos, y se baraja la hipotésis de que fuese provocado por el lanzamiento de dos bengalas marinas, según testigos presenciales.

Landaluce ha agradecido el trabajo desarrollado por los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad y ha detallado que solo en las labores de extinción Bomberos ha utilizado nueve vehículos, once bomberos y tres sargentos, mientras que el Plan Infoca desplegó dos camiones autobombas y dos retenes.

Las primeras estimaciones apuntan a que el incendio ha alcanzado a unos 500.000 metros cuadrados "aunque lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales", ha subrayado el alcalde.