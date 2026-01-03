La Cabalgata de Reyes Magos de Cádiz saldrá este lunes y contará por primera vez con una carroza inclusiva

Archivo - Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz el pasado 5 de enero de 2025. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz se celebrará como está previsto el próximo lunes 5 de enero, con su salida prevista a las 17,30 horas desde la calle Goya y finalización aproximada a las 20,30 horas en la plaza de San Juan de Dios. Además este año contará como novedad con una carroza inclusiva destinada a personas con movilidad reducida que estará dedicada a La Caleta.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que a su llegada a San Juan de Dios los Reyes Magos saludarán a la ciudad desde el balcón del edificio consistorial y, posteriormente, se trasladarán al Convento de Santo Domingo para la tradicional adoración al Niño Jesús.

El desfile, que mantendrá su recorrido habitual, estará compuesto por nueve carrozas y contará con un total de cuatro bandas de música, que pondrán el acompañamiento sonoro a uno de los eventos más esperados de la Navidad gaditana.

De las nueve carrozas, cinco estarán dedicadas a los protagonistas principales, Melchor, Gaspar, Baltasar, Estrella de Oriente y Cartero Real, mientras que las cuatro restantes lo estarán a espacios emblemáticos de la ciudad con personajes como la carroza de 'Superhéroes Puertas de Tierra', la de la 'Catedral de Cádiz: El jorobado de Notre Dame', la de 'La Caleta: Draga vikinga' y una última de 'El jardín de las hadas en la Alameda Apodaca'.

Además, participarán la Banda de Música Agrupación Musical Salud y Esperanza, la Banda de Música Asociación Músico Cultural y Recreativa Segundo Centenario (Ecce Mater), la Banda de Música Asociación Grupo Cultural Amanecer Música y Arte (Polillas) y la Banda de Música Ciudad de Cádiz.

La principal novedad es la carroza inclusiva, que se incorporará por primera vez. Se trata de una batea especial adaptada para sillas de ruedas, con mecanismos de anclaje específicos y rampas que permiten la subida y bajada con total seguridad. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi), encargada de seleccionar a los participantes entre el colectivo, y de Bomberos de Cádiz, que participarán en el dispositivo.

La carroza inclusiva recrea una gran draga vikinga inspirada en La Caleta, que simboliza su entrada a la ciudad desde el canal de la playa. A bordo irán personajes vikingos de la película de Disney Enredados, concretamente los rufianes de la taberna, como Mano de Garfio, Vladimir y Canijo.

La teniente de alcalde delegada de Fiestas en el Ayuntamiento, Beatriz Gandullo, ha destacado que el objetivo es que los niños y niñas de la ciudad "puedan disfrutar de esta Navidad y de una celebración tan mágica como es la víspera de Reyes en igualdad", subrayando el compromiso municipal por una cabalgata "accesible, cercana y pensada para todas las familias gaditanas".

Además, el Ayuntamiento ha habilitado una zona especial para personas con movilidad reducida a ambos lados de la calzada en la avenida de Andalucía, a la altura de la calle José Manuel Pascual y Pascual, para facilitar que puedan disfrutar del desfile con comodidad y seguridad.

Con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una Cabalgata de Reyes Magos "inclusiva, participativa y profundamente vinculada a la ciudad", consolidando una de las citas más emotivas del calendario festivo gaditano.

VISITAS INSTITUCIONALES DE LOS REYES MAGOS

Como es tradición, los Reyes Magos realizarán durante la mañana del 5 de enero una serie de visitas a entidades sociales, asistenciales y sanitarias de la ciudad, llevando ilusión y cercanía a personas mayores, enfermos y colectivos atendidos por distintas instituciones.

En concreto, el Cortejo Real visitará la Residencia Matías Calvo, el Hospital de San Rafael, la Residencia de la Fundación Fragela, la Fundación Martínez de Pinillos, la Iglesia de San Francisco, la Residencia de las Hermanas de la Cruz, la Fundación Cajasol, la Residencia de San Juan de Dios, la Autoridad Portuaria, el Hospital Universitario Puerta del Mar y la Comandancia de la Guardia Civil.

Estas visitas forman parte del programa tradicional previo a la Cabalgata y reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz por mantener el carácter solidario, humano y cercano de la celebración de la víspera de Reyes.