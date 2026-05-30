Cádiz acoge un festival de ajedrez inclusivo adaptado para personas con discapacidad visual

Archivo - Fichas de ajedrez sobre un tablero. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Cádiz será escenario el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 10,00 horas, del Festival de Ajedrez Casa de la Juventud de Cádiz, una cita deportiva e inclusiva organizada por el Club de Ajedrez Alfil Invidente de Cádiz junto a la Delegación Gaditana de Ajedrez y AJEDUCA, con la colaboración de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que el evento nace con el objetivo de fomentar la práctica del ajedrez entre la juventud y poner en valor los beneficios educativos y sociales de este deporte, como la inclusión, la igualdad, la convivencia y el desarrollo del pensamiento estratégico.

Además, han indicado que el festival destaca por su carácter accesible, ya que estará adaptado para personas con discapacidad visual.

La jornada contará con la celebración simultánea de tres competiciones, que serán el II Open Casa de la Juventud, dirigido a jugadores de entre 14 y 35 años; el cuarto torneo del Circuito Diputación de Cádiz de Ajedrez; y el Torneo AJEDUCA, destinado a menores de 14 años.

La organización prevé la participación de alrededor de un centenar de ajedrecistas de diferentes edades y niveles, procedentes tanto de la provincia de Cádiz como de distintos puntos de Andalucía, del resto de España e incluso del ámbito internacional.

Los torneos se disputarán mediante sistema suizo y bajo el ritmo oficial establecido por la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA). La presentación de jugadores está prevista para las 9,15 horas, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 14,00 horas.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas contribuyen no sólo a impulsar la competición deportiva, sino también a reforzar el papel del ajedrez como herramienta educativa, cultural y de integración social, fomentando valores como el respeto, la concentración y la toma de decisiones.

Las inscripciones e información adicional pueden solicitarse a través del correo electrónico torneosdga@gmail.com, según han señalado.