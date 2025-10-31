Cádiz aprueba un recargo del IBI a propietarios con viviendas vacías en la ciudad para incentivar su puesta al mercado

Bancada del PP en el pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la modificación de varias ordenanzas fiscales, entre las que figura el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas vacías con carácter permanente de la ciudad, con el objetivo de incentivar la puesta en el mercado de estas viviendas para facilitar su acceso a la ciudadanía.

En una nota del Ayuntamiento, la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Maite González, ha explicado que el recargo por viviendas desocupadas previsto en la ordenanza municipal se adapta a la Ley 12/23 por el derecho a la vivienda.

De esta manera, se modifica la regulación de dicho recargo definiendo conceptos como el de vivienda desocupada, que antes no estaba definido y se remitía la normativa sectorial y las causas de justificación para la desocupación. Además, establece distintos porcentajes de incremento en función de la duración de la desocupación o el número de viviendas en el municipio afectado.

Sin esta modificación, ha explicado Maite González, el recargo que está regulado en la actual ordenanza municipal "es inaplicable" ya que "no está adaptado a la Ley de Viviendas citada".

Por tanto, con esta modificación de la ordenanza, en su artículo 14 se especificará que los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, con los criterios establecidos en este artículo, "quedarán sujetos a un recargo de un 50% de la cuota líquida de este impuesto".

Tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente "aquel que permanezca desocupado de forma continuada y sin causa justificada por un plazo superior a dos años, conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento establecidos en este artículo, y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial", ha indicado la responsables municipal.

Además, el recargo será de un 75% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea de cuatro a cinco años y del 100% a partir del sexto año.

En la ordenanza se especificará también que el porcentaje de recargo que corresponde con arreglo a lo señalado en los apartados anteriores se incrementará en un 50% adicional en caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el término municipal de Cádiz.

Maite González ha manifestado que han propuesto esta modificación ya que el recargo del IBI sobre las viviendas vacías se instaura como "una medida para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas no ocupadas, aún más con el problema de vivienda existente en nuestra ciudad".

Esta medida, ha apuntado, afecta a propietarios de inmuebles que, "sin justificación válida", permanecen desocupados "por periodos prolongados". Con ello, ha añadido, "buscamos movilizar las viviendas vacías de la ciudad y que el mercado de alquiler se mueva", suponiendo un nuevo instrumento para "aumentar la oferta de vivienda residencial y moderar los precios".

El momento de aprobación de esta ordenanza "es idóneo", ya que con la nueva aplicación del Padrón, que se está integrando con los datos del catastro, debería ser posible "en breve" sacar los inmuebles de uso residencial que están desocupados en la ciudad, entendiendo como tal aquellos en los que no hay ninguna persona empadronada.

APROBADA LA ZONA DE BAJAS EMISIONES Y PLAN CONTRA MAREMOTOS

Por otro lado, en el pleno extraordinario se ha aprobado de manera inicial la Modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para su adecuación a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la ordenanza reguladora de la misma. La aplicación de esta ZBE se hará de manera progresiva en la ciudad y no afectará a los residentes.

El Ayuntamiento ha recordado que la ley obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad sostenible y la inclusión de una zona de bajas emisiones, cuyo objetivo es mejorar la calidad ambiental y atmosférica.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos. Este plan se ha elaborado siguiendo los contenidos que marca el Plan de Emergencias de Andalucía, documento en el que se va a integrar. Una vez aprobado en este pleno extraordinario, pasará a ser homologado por la Junta de Andalucía.

Una de las acciones que se van a llevar a cabo de manera inminente es el simulacro a gran escala con la Junta el próximo 20 de noviembre, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el plan de actuación en caso de emergencia.